Nokia löysi vuoden 2025 tuloksestaan kasvua sieltä, missä globaalit investoinnit tällä hetkellä keskittyvät. Kiinteä verkkoinfrastruktuuri, erityisesti optiset verkot ja IP-reititys, nousi selkeäksi valopilkuksi sekä viimeisellä neljänneksellä että koko vuoden tasolla.
Nokian vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 6,1 miljardia euroa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2 prosenttia vertailukelpoisesti. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 miljardia euroa ja vapaa kassavirta 1,5 miljardia euroa, mikä vastaa 72 prosenttia liikevoitosta. Nettokassa oli vuoden lopussa 3,4 miljardia euroa.
Verkkoinfrastruktuuri-liiketoiminta kasvoi viimeisellä neljänneksellä 7 prosenttia. Erityisesti Optical Networks -liiketoiminta kehittyi vahvasti ja sen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. IP Networks -liiketoiminnoissa tilauskertymä oli vahva ja tilausten suhde toimituksiin pysyi yli yhden. Kasvua vauhdittivat tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaiden investoinnit datakeskusten ja runkoverkkojen kapasiteettiin.
Vertailukelpoinen bruttomarginaali parani viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttiyksikköä ja oli 48,1 prosenttia. Raportoitu bruttomarginaali laski 44,9 prosenttiin korkeampien uudelleenjärjestelykulujen vuoksi. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 17,3 prosenttia ja raportoitu liikevoittomarginaali 8,8 prosenttia.
Mobiiliverkkojen kehitys oli maltillisempaa. Matkapuhelinverkkojen koko vuoden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kasvoi viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia. Pilvi- ja verkkopalveluiden liikevaihto laski neljänneksellä 4 prosenttia, vaikka koko vuoden liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja liikevoitto parani 5 prosenttiyksikköä markkinoiden laskiessa.
Teknologia-liiketoimintaryhmä jatkoi vakaata suorittamista. Nykyinen lisenssisopimuskanta tuotti noin 1,4 miljardin euron vuotuisen liikevaihdon. Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli koko vuodelta 0,29 euroa ja raportoitu 0,12 euroa. Hallitus ehdottaa 0,14 euron osakekohtaista varojenjakoa.
Vuodelle 2026 Nokia ennustaa 2,0–2,5 miljardin euron liikevoittoa. Yhtiö odottaa vahvan kysynnän jatkuvan verkkoinfrastruktuurissa, erityisesti tekoälyn ja pilvipalveluiden kasvun tukemana. Mobiiliverkoissa markkina ei kasva, joten painopiste on kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisessa.