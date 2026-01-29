Nokia on ottanut näkyvän askeleen kohti liiketoimintaportfolionsa karsimista. Yhtiö julkisti erikseen Portfolioliiketoiminnot-segmentin taloudelliset luvut kahdelta viime vuodelta. Käytännössä kyse on liiketoiminnoista, joita Nokia ei enää pidä strategisina uuden toimintamallinsa kannalta.
Portfolioliiketoiminnot kokoavat yhteen neljä kokonaisuutta: Fixed Wireless Access eli kotien ja toimistojen Wi-Fi-reitittimet, verkkojen fyysisen rakentamisen ja asennuksen (Site Implementation ja Outside Plant), Enterprise Campus Edge -ratkaisut sekä mikroaaltolinkkien liiketoiminnan. Aiemmin nämä olivat hajallaan ydinsegmenteissä, mikä vaikeutti niiden taloudellisen vaikutuksen hahmottamista.
Uudelleenluokitellut luvut kertovat syyn eriyttämiselle. Vuonna 2025 Portfolioliiketoiminnot teki noin 845 miljoonan euron liikevaihdon, mutta liiketulos jäi noin 90 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Myös vuonna 2024 segmentti oli selvästi miinuksella. Kannattavuus on jäänyt selvästi jälkeen Nokian muista toiminnoista.
Raportointimuutoksen taustalla on Nokian marraskuussa esittelemä uusi strategia, jossa yhtiö keskittää voimavaransa kahteen pääsegmenttiin: Verkkoinfrastruktuuriin sekä Mobiili-infrastruktuuriin. Näiden nähdään hyötyvän eniten tekoälyn, datakeskusten ja tulevien 6G-verkkojen synnyttämästä kysynnästä.
Erillinen Portfolioliiketoiminnot-segmentti toimii nyt käytännössä välivaiheena. Nokia ei vielä ilmoita myynneistä tai alasajoista, mutta taloudellisten lukujen avaaminen kahdelta vuodelta tekee viestin selväksi: yhtiö valmistelee maaperää luopumisille ja haluaa samalla näyttää, miltä sen ydinliiketoiminta näyttää ilman kannattamattomia osia.