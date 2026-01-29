Sari Baldaufin aika Nokiassa päättyy

Sari Baldauf ei asetu enää ehdolle Nokian hallitukseen kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samalla päättyy yksi Nokian historian pisimmistä ja vaikutusvaltaisimmista urista – lähes neljän vuosikymmenen mittainen kaari yhtiön ytimessä.

Baldauf syntyi vuonna 1955 ja tuli Nokian palvelukseen jo vuonna 1983. Hän nousi 1990-luvulla Jorma Ollilan johtoryhmään aikana, jolloin Nokia teki strategisen täyskäännöksen ja nousi globaaliksi matkapuhelinjätiksi. Tätä ydintiimiä on myöhemmin kuvattu Nokian “viisikoksi” tai “dream teamiksi”. Sen ytimen muodostivat Jorma Ollila, Olli-Pekka Kallasvuo, Pekka Ala-Pietilä, Matti Alahuhta ja Sari Baldauf.

Baldauf johti Nokian verkkoliiketoimintaa vuosina 1998–2005. Tuona aikana verkkopuoli kasvoi globaaliksi tukijalaksi matkapuhelinliiketoiminnan rinnalle. Tätä ennen hän toimi useissa vaativissa johtotehtävissä Nokiassa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Operatiivisen uran jälkeen Baldaufista tuli yksi Suomen kysytyimmistä hallitusammattilaisista.

Hän palasi Nokian ytimeen hallituksen jäsenenä vuonna 2018 ja nousi hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2020. Puheenjohtajakautta leimasivat Nokian rakennemuutos, strateginen keskittyminen verkkoinfrastruktuuriin sekä yhtiön aseman vakauttaminen haastavassa markkinaympäristössä.

Baldauf on toiminut urallaan myös muun muassa Fortumin hallituksen puheenjohtajana sekä Mercedes-Benz Groupin, Deutsche Telekomin ja useiden muiden suuryritysten hallituksissa. Hän on kauppatieteiden maisteri ja useiden yliopistojen kunniatohtori.

Nokian nimitysvaliokunnan esityksen mukaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi kaavaillaan Timo Ihamuotila, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen kokoonpanon.