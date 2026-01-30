Kingston on vienyt USB-muistin tietoturvan tasolle, jota käytetään viranomais- ja puolustussektorilla. Yhtiön IronKey Keypad 200 -sarja on saanut FIPS 140-3 Level 3 -sertifioinnin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että dataa ei voi lukea, vaikka laitteen varastaisi.
FIPS 140-3 Level 3 on korkean turvatason sertifikaatti kryptografisille laitteille. Sen määrittelee Yhdysvaltain standardointilaitos NIST. Vaikka standardi on yhdysvaltalainen, sitä käytetään laajasti myös Euroopassa ja se hyväksytään viranomais- ja teollisuuskäytössä.
Taso 3 vaatii enemmän kuin vahvan salauksen. Laite suojaa itseään myös fyysisiltä hyökkäyksiltä. Jos kuorta yritetään avata, salausavaimet tuhotaan. Yksityiset avaimet eivät koskaan poistu laitteesta, eikä niitä voi lukea edes laitteen haltija. Lisäksi laite tunnistaa poikkeavat jännite- ja lämpötilaolosuhteet, joita käytetään laboratoriohyökkäyksissä.
IronKey KP200 -muistit eroavat tavallisista USB-tikuista myös käyttölogiikaltaan. Salasana syötetään suoraan laitteen omasta näppäimistöstä. Tällöin tietokoneen käyttöjärjestelmään ei tarvitse luottaa, eikä näppäinpainalluksia voida kaapata haittaohjelmilla.
Muistit ovat käyttöjärjestelmäriippumattomia ja toimivat Windowsissa, macOS:ssä ja Linuxissa. Niitä voidaan käyttää myös teollisuuslaitteissa ja muissa OT-ympäristöissä, joissa ohjelmistoja ja asetuksia siirretään USB-liitännän kautta.
USB-muistit ovat edelleen yleisiä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja kriittisessä infrastruktuurissa. Samaan aikaan laitehävikki ja datavarkaudet lisääntyvät. Tästä syystä FIPS 140-3 Level 3 on monissa organisaatioissa jo vaatimus eikä pelkkä lisäetu.
Kingston kertoo olevansa ensimmäinen valmistaja, jolla on kolme FIPS 140-3 Level 3 -sertifioitua USB-muistia. IronKey Keypad 200 -sarjan lisäksi sertifioinnin on saanut D500S-malli. Lyhyesti kyse on muistitikusta, joka on tehty tilanteisiin, joissa data ei saa koskaan päätyä vääriin käsiin.