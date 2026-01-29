Suunto juhlii tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan. Vuonna 1936 perustettu suomalaisyritys on noussut maailmanlaajuisesti tunnetuksi urheilu-, ulkoilu- ja sukellusteknologian edelläkävijäksi. Juhlavuoden aikana Suunto järjestää näyttelyitä ja yhteisötapahtumia eri puolilla maailmaa ja tuo markkinoille rajoitetun erän Suunto Vertical 2 Titanium -erikoismallin maaliskuussa.
Suunnon tarina alkaa suomalaisesta keksijästä Tuomas Vohlonen, joka kehitti 1930-luvulla nestetäytteisen kompassin parantaakseen suunnistustarkkuutta vaativissa olosuhteissa. Tämä innovaatio loi perustan Suunnon synnylle ja yhtiön maineelle tarkkuuden osaajana.
1960-luvulla Suunto laajensi veden alle, kun kompassien toimivuus sukelluksessa johti ensimmäisiin sukelluskompasseihin. Vuonna 1997 julkaistu Suunto Spyder oli maailman ensimmäinen rannekellon kokoinen sukellustietokone.
Vuonna 1998 esitelty Suunto Vector loi kokonaan uuden ABC-kellojen kategorian yhdistämällä korkeusmittarin, barometrin ja kompassin samaan laitteeseen. 2000-luvulla Suunto oli eturintamassa myös puettavan GPS-teknologian kehityksessä.
Viime vuosina Suunto on keskittynyt älykkäisiin GPS-kelloihin, fysiologiseen analytiikkaan ja lajikohtaiseen ohjelmistokehitykseen. Vuonna 2024 esitelty HRV-pohjainen ZoneSense-teknologia kuvastaa yhtiön nykyistä suuntaa: dataohjattua, mutta käytännön urheiluun kiinnittyvää kehitystä.
90 vuoden jälkeen Suunto rakentaa edelleen samaa perusajatusta kuin alussa: luotettavia instrumentteja ympäristöihin, joissa mittaustarkkuus ja kestävyys ratkaisevat.
Kuva: Suunto