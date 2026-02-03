Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelumarkkina palasi kasvu-uralle vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Markkina kasvoi lähes 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Käänne on selvä, mutta ei ongelmaton. DMASS:n mukaan kasvu nojaa osin poikkeuksellisen heikkoon vertailukauteen, ja näkymää varjostavat yhä geopoliittiset riskit ja toimitusketjujen hauraus.
Jakelumarkkinan kokonaisarvo nousi Q4:llä 3,77 miljardiin euroon. Kasvua kertyi 9,8 prosenttia. Koko vuosi 2025 jäi silti vielä 3,3 prosenttia alle vuoden 2024 tason, mikä kertoo toipumisen olevan vasta käynnissä.
Puolijohteiden jakelu kasvoi neljännellä neljänneksellä 7,7 prosenttia ja ylsi 2,30 miljardiin euroon. Kehitys oli epätasaista. Saksa, Benelux-maat, Iso-Britannia ja Turkki vetivät vahvasti. Ranska, Sveitsi ja Irlanti jäivät miinukselle.
Tuoteryhmissä erot olivat suuria. Logiikkapiirien myynti kasvoi yli 60 prosenttia. Muistit nousivat yli 30 prosenttia ja sensorit sekä toimilaitteet yli 20 prosenttia. Ohjelmoitava logiikka sen sijaan romahti lähes 30 prosenttia, ja optoelektroniikan komponentit jäivät selvästi pakkaselle.
Liittimien, passiivisten ja sähkömekaanisten komponenttien markkina kehittyi puolijohteita vahvemmin. IP&E-segmentti kasvoi 13,3 prosenttia ja nousi 1,47 miljardiin euroon. Kasvua vauhdittivat erityisesti Itä-Eurooppa ja Turkki.
Passiivikomponentit palasivat selkeään kasvuun yli 16 prosentin nousulla. Sähkömekaaniset komponentit kasvoivat lähes 13 prosenttia. Teholähteissä kehitys jäi vaimeammaksi, ja akut sekä akustot olivat selvässä laskussa.
Alueellisesti Euroopan kasvu on laajaa mutta epätasaista. Saksa ja Itä-Eurooppa toimivat vetureina. Pohjoismaissa kasvu ylsi noin kymmeneen prosenttiin. Venäjän markkina on käytännössä pysähtynyt.
DMASS:n mukaan positiiviset luvut eivät vielä takaa kestävää nousua. Eurooppa on menettänyt markkinaosuutta globaalissa elektroniikkabuumissa, joka on keskittynyt Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Toisaalta teollinen perusta, pitkät tuote-elinkaaret ja luotettavuus nähdään Euroopan vahvuuksina.
Vuoteen 2026 lähdetään varovaisen optimistisissa merkeissä. Kasvu on alkanut, mutta sen perusta on edelleen hauras.