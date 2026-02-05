Kiintolevy ei ole katoamassa AI-aikakaudella. Päinvastoin. WD eli entinen Western Digital esitteli Innovation Day -tapahtumassaan roadmapin, jossa HDD:n suorituskyky kasvaa tasolle, joka aiemmin kuului vain flash-muisteille.
Keskiössä on High Bandwidth Drive Technology (HBD). Sen avulla kiintolevy pystyy lukemaan ja kirjoittamaan dataa usealta lukupäältä samanaikaisesti. Tämä moninkertaistaa kaistanleveyden ilman kierrosnopeuden tai virrankulutuksen kasvua.
WD:n mukaan HBD tuo ensin noin kaksinkertaisen kaistanleveyden verrattuna nykyisiin HDD-levyihin. Teknologiapolku yltää jopa kahdeksankertaiseen parannukseen tulevissa sukupolvissa. Sekventiaalisessa lukemisessa tämä tarkoittaa nopeuksia, jotka alkavat jo lähestyä QLC-flashin alarajaa.
Tavoite ei ole korvata SSD-levyjä. Tarkoitus on kaventaa kuilua. AI-työkuormissa pullonkaula ei usein ole latenssi vaan datan läpimeno. Suuret kielimallit ja analytiikka lukevat valtavia datamääriä peräkkäisesti. Juuri tässä HBD muuttaa asetelmaa.
WD tuo myöhemmin rinnalle Dual Pivot -mekaniikan. Se lisää levylle toisen, itsenäisesti toimivan ohjaimen. Yhdessä HBD:n kanssa sekventiaalinen IO voi kasvaa jopa nelinkertaiseksi. Samalla kapasiteetti nousee kohti 100 teratavua per levy.
Yritys painottaa taloutta. QLC-flash on edelleen moninkertaisesti kalliimpaa per teratavu ja kestävyys on haaste jatkuvassa AI-datan syötössä. Nopeampi HDD vähentää tarvetta käyttää SSD-levyjä pelkkänä kaistanratkaisuna.
Roadmapissa näkyy myös kapasiteettikehitys. 40 teratavun UltraSMR-levyt ovat jo asiakkaiden testauksessa. ePMR-tekniikka yltää 60 teratavuun. HAMR-pohjaiset levyt skaalaavat yli 100 teratavuun vuosikymmenen loppuun mennessä.