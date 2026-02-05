Microledeihin pohjautuvat näytöt etenevät kohti VR- ja AR-laseja vääjäämättä. Tuore tutkimus Korean tieteen ja teknologian tutkimusinstituutista (KAIST) osoittaa, miksi OLED jää lopulta väistämättä kakkoseksi.
KAISTin tutkijat ovat ratkaisseet micro-LED-tekniikan vaikeimman ongelman. Punaisen mikroledin hyötysuhde ei enää romahda, vaikka pikselikoko pienenee. Samalla näyttö voidaan integroida suoraan piiriohjauksen päälle ilman mekaanista LED-siirtelyä.
Tutkimusryhmä demonstroi 1700 PPI:n mikroledeihin pohjautuvan näytön. Tarkkuus on noin kolme neljä kertaa suurempi kuin nykyisissä huippupuhelimissa. VR- ja AR-laseissa tämä on kriittinen raja. Kun näyttö on vain senttimetrien päässä silmästä, pikselirakenne paljastuu helposti.
OLED-tekniikka on jo lähellä omaa fyysistä kattoaan. Micro-OLED-näytöissä noin 1500 PPI on käytännössä yläraja. Orgaaniset materiaalit rajoittavat sekä kirkkauden että eliniän kasvattamista. Tämä näkyy erityisesti AR-sovelluksissa, joissa kuvaa on voitava näyttää myös kirkkaassa ympäristössä.
Mikroledinäytössä jokainen pikseli on epäorgaaninen valonlähde. Se kestää suurempaa kirkkautta. Elinikä on pidempi. Tarkkuutta voidaan kasvattaa edelleen. KAISTin työ osoittaa, että myös punainen väri saadaan skaalautumaan ilman merkittäviä häviöitä. Tämä on ollut tekniikan suurin pullonkaula.
Tutkimuksessa käytettiin AlInP- ja GaInP-kalvoja, jotka estävät varauksenkantajien vuotamisen pikselin reunoilta. Samalla LED-kerrokset rakennettiin monoliittisesti suoraan piialustan ohjauselektroniikan päälle. Ratkaisu parantaa saantoa ja mahdollistaa erittäin tiheän pikselirakenteen.
OLED ei silti katoa nopeasti. Se on kypsä teknologia, valmistus on hallittua ja kustannukset tiedetään. Siksi nykyiset huippuluokan VR-lasit perustuvat yhä OLED-näyttöihin. Micro-LED on vielä matkalla teolliseen massatuotantoon.
Suunta on silti selvä. Kun tarkkuus, kirkkaus ja elinikä nousevat yhtä aikaa vaatimuksiksi, OLED ei enää riitä.