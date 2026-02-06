Taoglas on julkaissut tekoälyyn perustuvan antennien suosittelutyökalun. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen AI-vetoinen ratkaisu, joka ohjaa antennin ja RF-komponenttien valintaa automaattisesti.
Antennin valinta tehdään usein varhaisessa vaiheessa. Sillä on suuri vaikutus suorituskykyyn, kustannuksiin ja aikatauluun. Silti työ perustuu yhä datalehtiin ja manuaaliseen vertailuun. Prosessi voi viedä aikaa tunteja tai jopa päiviä.
Uusi työkalu kokoaa Taoglasin yli 20 vuoden RF-osaamisen digitaaliseen muotoon. Tekoäly on koulutettu kymmenien tuhansien toteutettujen projektien perusteella. Se suodattaa ja ehdottaa sopivia antenneja minuuteissa sovelluksen, taajuusalueen, rakenteen ja käyttötarkoituksen mukaan.
Ratkaisu on tarkoitettu sekä kokeneille RF-suunnittelijoille että käyttäjille, joilla ei ole syvää antenniosaamista. Asiantuntijat voivat rajata vaihtoehdot nopeasti. Vähemmän kokeneet saavat ohjattua tukea päätöksentekoon.
Suosittelumoottori on osa Taoglasin AntennaXpert-ekosysteemiä. Se täydentää yhtiön muita työkaluja, joilla antennia, kaapelointia ja PCB-integraatiota voidaan suunnitella ja konfiguroida.
Taoglasin mukaan työkalu on ilmainen. Sitä kehitetään jatkossa laajemmaksi RF-tietopohjaksi, joka kattaa yhä suuremman osan langattoman järjestelmän suunnittelusta.
Katso lisää täällä.