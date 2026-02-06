PC-prosessoreissa Intel ei ole enää yksinvaltias. AMD on haastanut yhtiötä viime vuosina erittäin kovaa, ja tekoälyn kouluttamisessa GPU-korteilla Nvidia on noussut ylivoimaiseen asemaan. Työasemapuolella asetelma on kuitenkin toisenlainen. Uusi Xeon-sukupolvi muistuttaa, että raskaat ammattilaisjärjestelmät ovat yhä Intelin vahvinta aluetta.
Intel on esitellyt Xeon 600 -työasemaprosessorit, jotka on suunnattu vaativiin teknisiin ja luoviin työkuormiin. Suorittimien suurin valtti on raaka kapasiteetti. Huippumallit tarjoavat jopa 86 suoritusydintä ja peräti 128 PCI Express 5.0 -linjaa, mikä on työasemaluokassa poikkeuksellisen paljon.
Uusien Xeonien muistialijärjestelmä on suunniteltu nimenomaan raskasta laskentaa varten. Alusta tukee kahdeksaa DDR5-muistikanavaa, RDIMM-muisteja jopa 6400 megasiirron sekuntinopeudella sekä uutena vaihtoehtona MRDIMM-muisteja, joilla nopeus nousee 8000 MT/s:iin. Mukana ovat myös ECC- ja RAS-ominaisuudet, jotka parantavat järjestelmän luotettavuutta kriittisissä työkuormissa.
Prosessorit on valmistettu Intel 3 -prosessilla ja ne perustuvat Redwood Cove+ -ydinarkkitehtuuriin. Intelin mukaan yksisäikeinen suorituskyky paranee edelliseen sukupolveen verrattuna noin yhdeksän prosenttia ja monisäikeinen jopa yli 60 prosenttia. Lisäksi Intel on laajentanut AMX-kiihdytystä FP16-tukeen, mikä parantaa CPU-pohjaista tekoälylaskentaa ja inferenssiä erityisesti tilanteissa, joissa erillistä GPU-kiihdytystä ei käytetä.
Työasemissa ratkaisevaa ei ole vain laskentateho, vaan myös I/O eli kyky siirtää dataa. 128 PCIe 5.0 -linjaa mahdollistaa useiden näytönohjainten, nopeiden NVMe-levyjen ja suurta kaistanleveyttä vaativien verkkokorttien käytön ilman pullonkauloja. Juuri tässä Intel on perinteisesti ollut vahva, ja uusi Xeon-alusta jatkaa samaa linjaa.
Xeon 600 ei kilpaile pelikoneissa tai kuluttajaprosessoreiden hintaluokassa. Se on suunniteltu CAD- ja EDA-suunnitteluun, simulointiin, renderöintiin, media- ja viihdetuotantoon sekä data-analytiikkaan, joissa suuri ydinmäärä, nopea muisti ja laaja liitettävyys ovat ratkaisevia.