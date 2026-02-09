Melexis on julkistanut MLX80124-piirin, joka ohjaa auton RGB-ambient-valaistusta LIN-väylän kautta ilman omaa ohjelmistokehitystä. Piirin idea on yksinkertainen. Valaistuksen käyttäytyminen määritellään graafisella työkalulla, eikä ajuriin tarvitse kirjoittaa tai kääntää laiteohjelmistoa.
Auton sisätilojen LED-nauhojen ja valopisteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Samalla kasvaa myös työ, joka liittyy valaistusefektien ohjelmointiin, testaukseen ja ylläpitoon. Melexisin “code-free” -malli pyrkii siirtämään nämä toiminnot valmiiksi piiriin. Suunnittelija säätää vain parametrit, kuten kanavavirrat, himmennykset, efektit ja LIN-komentojen vasteet.
MLX80124 on LIN-liitäntäinen RGB-ohjain, jossa on kolme korkean jännitteen lähtöajuria. Kunkin kanavan virtalähde on konfiguroitavissa 60 milliampeeriin asti. Melexis kertoo piirin perustuvan BCD-teknologiaan ja olevan koteloitu SOIC-8-pakettiin. Piiri on pin-to-pin-yhteensopiva yhtiön MLX81124- ja MLX81123-ajureiden kanssa.
Ajuriin on integroitu diagnostiikkaa, kuten katkos- ja oikosulkutunnistus sekä syötön valvonta. Värimiksaus on LED-agnostinen, ja siihen saa lämpötilakompensaation. Käytännössä suunnittelija syöttää työkalulle valitun LEDin optiset tiedot, ja piiri hoitaa värien muodostamisen.
Autokäyttöä varten MLX80124 on AEC-Q100-kvalifioitu. Toimintalämpötila-alue on Melexisin mukaan -40…+125 °C. Piiri on myös ISO 26262 -yhteensopiva ASIL B -tasolle asti. Melexisin tuotelinjajohtaja Michael Bender kuvaa lähestymistapaa “maailman ensimmäiseksi code-free LIN RGB LED driveriksi”.
Code-free ei tarkoita, että valaistus olisi “älykkäämpää” kuin ennen. Se tarkoittaa, että iso osa valaistuksen ohjauslogiikasta on vakioitu ja siirretty valmiiksi piiriin. Tämä voi lyhentää kehityssykliä ja vähentää ohjelmiston määrää.