Microchip Technology on laajentanut autojen kosketusohjainten maXTouch M1 -sarjaa siten, että yhdellä ohjainratkaisulla voidaan kattaa jopa 42 tuuman levyinen, koko kojelaudan mittainen näyttö. Samalla tuoteperheeseen tuotiin ratkaisu myös 2–5 tuuman pienille näytöille.

Tablet-markkina kasvoi vuonna 2025 lähes kymmenen prosenttia 162 miljoonaan toimitettuun laitteeseen. Useamman vaisun vuoden jälkeen suunta on jälleen ylöspäin. Samalla laitteiden rooli on muuttumassa. Tablet ei ole enää vain kevyt mediasoitin tai “sohva-PC”, vaan osa laajempaa tekoälyekosysteemiä.

Kaikki sulautettu kehitys ei tarvitse 64-bittistä prosessoria ja gigatavujen muistia. Monessa ohjaus- ja anturisovelluksessa 8-bittinen mikrokontrolleri on edelleen järkevin ratkaisu. Tähän tarpeeseen vastaa ruotsalaisen iLabsin Challenger+ T3217, kompakti kehityskortti, joka rakentuu ATtiny3217 -mikro-ohjaimen ympärille.

Renesas Electronics laajentaa GaN-strategiaansa palvelinmarkkinaan. Yhtiö on solminut lisenssi- ja second source -sopimuksen Efficient Power Conversionin kanssa ja saa käyttöönsä matalajännitteisen eGaN-teknologian. Kohteena ovat erityisesti AI-palvelimien sisäiset DC–DC-muunnokset.

Insinööri- ja teknologiayhtiö Etteplan käynnistää muutosneuvottelut Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueellaan Suomessa. Neuvottelujen piirissä on 336 työntekijää, ja suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 40 työsuhteen päättymiseen. Se tarkoittaa noin joka kymmenettä työntekijää.

Belgialainen mikroelektroniikan tutkimuskeskus Imec on vihkinyt käyttöön NanoIC-pilottilinjan osana 2 000 neliömetrin puhdastilalaajennusta Leuvenin kampuksellaan. Hanke on keskeinen osa EU:n puolijohdestrategiaa ja tähtää alle kahden nanometrin järjestelmäpiiriteknologiaan.

Python on yhä maailman suosituin ohjelmointikieli, mutta sen johtoasema kapenee. Helmikuun TIOBE-indeksissä Pythonin osuus on 21,81 prosenttia. Laskua vuodessa on 2,08 prosenttiyksikköä. Vielä heinäkuussa 2025 osuus oli lähes 27 prosenttia.

Cadence Design Systems on julkistanut uuden agenttipohjaisen tekoälyratkaisun, jonka tavoitteena on automatisoida sirujen etupään suunnittelu ja verifiointi. Uusi työkalu, ChipStack AI Super Agent, tuo EDA-työnkulkuun autonomisesti toimivia tekoälyagentteja, jotka generoivat RTL-koodia, laativat testipenkit ja testaussuunnitelmat, ajavat regressiotestejä sekä analysoivat ja korjaavat havaittuja virheitä.

Allegro MicroSystems on julkistanut uuden Hall-ilmiöön perustuvan virta-anturin, joka nostaa eristettyjen magneettisten virtasensoreiden tarkkuuden uudelle tasolle. Yhtiön mukaan ACS37017 saavuttaa tyypillisesti 0,55 prosentin herkkyysvirheen koko elinkaaren ja lämpötila-alueen yli.

Nokia ja Telefónica testaavat tekoälyagenttien käyttöä televerkkojen rajapintojen hyödyntämisen helpottamiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa niin sanottujen Network API -rajapintojen käyttöönottoa ja tehdä niistä kehittäjille helpommin lähestyttäviä.

AI-palvelinten tehontarve kasvaa nopeammin kuin datakeskusten perinteinen sähkönjakelu kestää. GPU-klusterit ja tekoälykiihdyttimet nostavat yksittäisten räkkien tehon kymmeniin kilowatteihin. Tämän vuoksi ala on siirtymässä kohti 800 voltin HVDC-arkkitehtuureja. Galliumnitridi nousee tässä murroksessa avainteknologiaksi.

Valtaosa vakavista kyberhaavoittuvuuksista ei johdu salauksesta tai tunnistautumisesta, vaan muistivirheistä. Näitä ovat esimerkiksi puskuriylivuodot ja virheelliset muistiviittaukset. Nyt niihin haetaan ratkaisua suoraan prosessoritasolta.

STMicroelectronics on esitellyt Stellar P3E -mikro-ohjaimen, joka tuo tekoälykiihdytyksen suoraan autoluokan ohjainpiiriin. Kyseessä on merkittävä askel kohti hajautettua, reaaliaikaista älykkyyttä ajoneuvoissa, kun AI-laskenta ei ole enää vain keskitettyjen SoC-piirien tai domain-ohjainten varassa.

Generatiivinen tekoäly ei enää vain avusta ohjelmistokehitystä. Se tekee jo itsenäistä tietoturvatyötä. Anthropic kertoo, että sen kehittämä Claude Opus 4.6 on löytänyt syksystä 2025 lähtien yli 500 vakavaa haavoittuvuutta avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Olennaista on, että Claude on tehnyt työn pitkälti omatoimisesti.

Voisiko älytelevisio toimia bottiverkon orjana? Periaatteessa kyllä: se on liitetty nettiin ja se on vjo varsin tehokas tietokone. Mutta siihen pitäisi saada ujutettua jokin haittaohjelma. Onko se mahdollista?

Melexis on julkistanut MLX80124-piirin, joka ohjaa auton RGB-ambient-valaistusta LIN-väylän kautta ilman omaa ohjelmistokehitystä. Piirin idea on yksinkertainen. Valaistuksen käyttäytyminen määritellään graafisella työkalulla, eikä ajuriin tarvitse kirjoittaa tai kääntää laiteohjelmistoa.

Euroopan komponenttimarkkina on selvästi piristymässä. Samalla toimitusajat alkavat venyä valikoiduissa tuoteryhmissä. - Kyselyjen määrä kasvaa ja myynti on lähtenyt liikkeelle sekä Britanniassa että EU:ssa. Samalla osa valmistajista pidentää toimitusaikoja, sanoo Anglia Componentsin teknologiajohtaja David Pearson.

Valokuitu kiinteistön kellarissa ei takaa nopeaa nettiä asunnoissa. Näin on jo nyt. Vuoteen 2030 mentäessä ongelma korostuu entisestään. Kuituoperaattori Valoon taloyhtiömyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikael Kumpulainen muistuttaa, että sisäverkon pullonkaulat on ratkaistava, jotta nopea netti ei jää jumiin jakamoon.

Suomen patentointi nojaa yhä vahvemmin sähkötekniikkaan, ohjelmistoihin ja datankäsittelyyn. Tämä näkyy selvästi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tuoreissa tilastoissa, jotka kertovat sekä teknologisesta painopisteestä että alueellisista muutoksista patenttihakemuksissa.

Terahertsialueella toimivalla laserilla on onnistuttu toteuttamaan 4 gigabitin sekuntinopeuteen yltävä langaton tiedonsiirtoyhteys. Tuloksen taustalla on kvanttikaskadilaser, QCL, jota moduloitiin suoraan ilman erillistä modulaattoria. Kyse on merkittävästä teknisestä näytöstä taajuusalueella, jota on pitkään pidetty lupaavana mutta käytännössä vaikeana.