Tablet-markkina kasvoi vuonna 2025 lähes kymmenen prosenttia 162 miljoonaan toimitettuun laitteeseen. Useamman vaisun vuoden jälkeen suunta on jälleen ylöspäin. Samalla laitteiden rooli on muuttumassa. Tablet ei ole enää vain kevyt mediasoitin tai “sohva-PC”, vaan osa laajempaa tekoälyekosysteemiä.
Keskeinen muutos liittyy siihen, miten tekoäly integroidaan laitteisiin. Kyse ei ole enää yksittäisestä sovelluksesta, vaan käyttöjärjestelmätasoisesta älykerroksesta, joka toimii laitteiden yli.
Tätä suuntaa kuvastaa Lenovon CES-messuilla esittelemä Qira. Yhtiö ei lanseerannut uutta chatbottia, vaan järjestelmätason “ambient intelligence” -ratkaisun, joka toimii PC:llä, tabletilla, älypuhelimessa ja puettavissa laitteissa. Motorola-brändissä sama kulkee nimellä Motorola Qira.
Qira on integroitu käyttöjärjestelmätasolle. Se ei ole erillinen sovellus, vaan jatkuvasti läsnä oleva äly, joka voidaan aktivoida äänellä, näppäimellä tai käyttöliittymän kautta. Ratkaisu perustuu hybridimalliin, jossa osa laskennasta tehdään laitteessa ja osa pilvessä. Ekosysteemikumppaneina ovat muun muassa Microsoftin Windows- ja Azure-teknologiat, Stability AI, Notion, Perplexity sekä Expedia.
Teknisesti kiinnostavin elementti on agenttimainen toimintamalli. Qira ei pelkästään tuota tekstiä tai vastaa kysymyksiin, vaan orkestroi tehtäviä sovellusten yli. Se voi esimerkiksi jatkaa työskentelyä eri laitteella, tehdä yhteenvedon väliin jääneistä keskusteluista tai ehdottaa seuraavaa toimenpidettä kontekstin perusteella. Tabletista tulee tällaisessa mallissa käyttöliittymä jatkuvalle, laitteiden yli kulkevalle älylle.
Sama kehityssuunta näkyy muuallakin. Apple on rakentamassa omaa Apple Intelligence -kokonaisuuttaan tiiviisti iPadin, iPhonen ja Macin ympärille, ja yhteistyö Googlen Gemini-mallien hyödyntämiseksi kertoo, että myös suljetummat ekosysteemit laajentavat tekoälykerrosta käyttöjärjestelmätasolle.
Jos tämä kehitys jatkuu, kilpailu ei enää ratkea pelkällä laitteistolla. Näytön koko, paino tai prosessorin kellotaajuus eivät yksin määritä laitteen arvoa. Ratkaisevaa on se, kuinka saumattomasti laite kytkeytyy käyttäjän digitaaliseen kontekstiin ja muihin päätelaitteisiin.
Markkinadata tukee sitä, että tabletti ei ole katoava tuote. Tutkimusyhtiö Omdian mukaan globaalit toimitukset kasvoivat vuonna 2025 9,8 prosenttia 162 miljoonaan laitteeseen. Vahvin neljännes oli Q4, jolloin toimitettiin noin 44 miljoonaa tablettia.
Valmistajista Apple hallitsee markkinaa selvästi. Q4/2025 yhtiön markkinaosuus oli 44,9 prosenttia, eli lähes joka toinen toimitettu tabletti oli iPad. Seuraavina tulevat Samsung ja Lenovo selvästi pienemmillä osuuksilla.