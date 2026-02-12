AMD jatkoi markkinaosuuksiensa kasvattamista vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Mercury Researchin tuoreiden lukujen mukaan yhtiö saavutti ennätyksellisen 41,3 prosentin palvelinliikevaihto-osuuden, mikä tarkoittaa 4,9 prosenttiyksikön kasvua vuodessa ja 1,8 prosenttiyksikköä edelliskvartaalista.
Kasvu on suoraa seurausta EPYC-prosessoreiden kiihtyvästä käyttöönotosta pilvi- ja enterprise-ympäristöissä. Liikevaihto-osuus on selvästi korkeampi kuin yksikköosuus, joka oli 28,8 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että AMD:n keskimääräinen myyntihinta palvelinpuolella on vahva ja tuoteportfolio osuu korkeamman suorituskyvyn segmentteihin.
Samaan aikaan Intel menettää osuuttaan käytännössä kaikissa pääsegmenteissä.
Työpöytäkoneissa AMD:n liikevaihto-osuus nousi 42,6 prosenttiin. Vuodessa kasvua kertyi peräti 14,6 prosenttiyksikköä. Ryzen-prosessorien kysyntä näkyy sekä volyymissä että hinnoittelussa. Yksikköosuus desktopissa nousi 36,4 prosenttiin.
Kannettavissa tietokoneissa AMD:n liikevaihto-osuus nousi 24,9 prosenttiin. Kasvua tuli 3,3 prosenttiyksikköä sekä vuodessa että kvartaalissa. Notebook-segmentissä Intel on edelleen selvästi suurempi, mutta ero kapenee.
Kokonaisuudessaan AMD:n CPU-liikevaihto-osuus nousi 35,4 prosenttiin. Nousua vuodessa kertyi 6,8 prosenttiyksikköä ja kvartaalissa 2,9 prosenttiyksikköä.
Luvut osoittavat, että kilpailu x86-markkinassa on siirtynyt uuteen vaiheeseen. AMD ei enää ole haastaja yksittäisissä niche-segmenteissä, vaan on noussut täysiveriseksi kilpailijaksi datakeskuksissa, työasemissa ja kuluttajapuolella. Erityisesti palvelinliiketoiminnassa 41 prosentin liikevaihto-osuus merkitsee historiallista tasoa yhtiölle ja merkittävää rakennemuutosta markkinassa.