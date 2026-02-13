– Onnistuminen ei ole kiinni siitä, kuinka monta agenttia tai sovellusta yrityksellä on, vaan siitä, kuinka hyvin ne toimivat yhdessä. Tekoälyagentit tuottavat arvoa vasta silloin, kun ne on kytketty yrityksen dataan ja olemassa oleviin prosesseihin, sanoo Laura Hankalin, Salesforce Suomen ratkaisuarkkitehdeista vastaava johtaja.
Yritykset ottavat tekoälyagentteja käyttöön nopeassa tahdissa, mutta niiden tuottama hyöty jää usein vajaaksi. Syynä on hajautunut IT-ympäristö, jossa järjestelmät eivät toimi saumattomasti yhteen.
Salesforcen tuore Connectivity Benchmark -tutkimus osoittaa, että yhdeksän kymmenestä IT-johtajasta arvioi tekoälyagenttien voivan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, jos yrityksen järjestelmät eivät keskustele keskenään. Tutkimus perustuu 1 050 IT-johtajan haastatteluihin yhdeksässä maassa.
Tekoälyagenttien käyttö on jo laajaa. Neljä viidestä IT-johtajasta kertoo hyödyntävänsä agentteja laajasti, ja organisaatioilla on keskimäärin 12 agenttia käytössään. Samalla hallinta ja orkestrointi laahaavat perässä. Puolet agenteista toimii erillään toisistaan ilman yhteyttä toisiinsa tai yrityksen keskeiseen dataan. Vain 54 prosentilla organisaatioista on käytössä keskitetty malli agenttien hallintaan.
Yksi keskeinen ongelma on järjestelmäkirjon laajuus. Yritykset käyttävät keskimäärin 960 eri sovellusta, joista alle kolmannes on integroitu keskenään. Lähes kaikki IT-johtajat, 95 prosenttia vastaajista, pitävät yhteentoimivuutta merkittävänä haasteena.
Hankalinin mukaan havainto vastaa myös suomalaisorganisaatioiden tilannetta. Monissa yrityksissä järjestelmät eivät vielä keskustele riittävästi keskenään. Se johtaa hitaisiin työnkulkuihin ja päällekkäiseen työhön.
– Monissa yrityksissä järjestelmät eivät vielä keskustele riittävästi keskenään, mikä johtaa hitaisiin työnkulkuihin ja päällekkäiseen työhön. Samalla yhä useampi organisaatio siirtyy kohti API-pohjaista arkkitehtuuria, jossa järjestelmiä voidaan yhdistää joustavasti ja tekoälyagentteja ohjata keskitetysti, Hankalin sanoo.
Suurimmiksi esteiksi agenttien laajamittaiselle käyttöönotolle nimetään tietoturvaan ja sääntelyyn liittyvät haasteet, 42 prosenttia vastaajista, sekä osaamisvaje tekoälyn ja agenttien suunnittelussa, 41 prosenttia.
Ratkaisuksi nousee API-pohjainen arkkitehtuuri, jossa sovellukset ja tietolähteet voidaan liittää toisiinsa hallitusti. Tällöin agenttien ohjaus ja orkestrointi voidaan toteuttaa keskitetysti.
Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Vanson Bournen ja Deloitte Digitalin kanssa loka–marraskuussa 2025. Vastaajat työskentelevät vähintään tuhannen työntekijän organisaatioissa yksityisellä ja julkisella sektorilla.