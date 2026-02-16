ICEYEn satelliitit ovat sotilaallisesti niin arvokkaita, että niihin kohdistuu jatkuvaa kybertoimintaa. Yhtiön mukaan erityisesti Venäjä ei katso hyvällä suomalaisyhtiön toimintaa Ukrainassa.
ICEYEn asiantuntijat Aarno Sandvik ja Ilmari Luoma kertoivat perjantaina Prevent-tapahtumassa, että sen satelliiteilla on löydetty Ukrainassa satoja vihollisen yksikköjä. Ukrainan viranomaisten arvion mukaan kuvien avulla on aiheutettu Venäjälle kymmenien miljoonien eurojen kalustotappiot. Tämä tekee konstellaatioista strategisen kohteen.
- Kun toimii näin näkyvästi, saa kimppuunsa APT-ryhmiä eli valtiollisia, pitkäjänteisiä hyökkääjiä, kertoi Ilmari Luoma. Ensimmäinen venäläinen kyberhyökkäys kohdistui ISA-järjestelmään jo varhaisessa vaiheessa.
Yhtiön kasvu on ollut nopeaa. Ensimmäinen satelliitti laukaistiin 2018. Joulukuussa konstellaatiossa oli 64 satelliittia. Viime vuonna laukaistiin 22 uutta yksikköä. Avaruudessa käyttöjärjestelmänä on useimmiten Linux. Päivityksiä ei haluta tehdä turhaan. Kaikki sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla, joten resurssit ovat rajalliset.
Satelliittia voi ajatella palvelimena kiertoradalla. Fyysinen tuhoaminen ei ole järkevää. Jos satelliitti ammutaan alas ja syntyy tonnien romukenttä, ongelma koskee kaikkia toimijoita. Törmäysriski on jo muutenkin todellinen. Jäljelle jäävät kyberhyökkäykset ja toimitusketjuun vaikuttaminen.
ICEYEn mukaan valtiolliset hyökkäykset kuulostavat pelottavilta, mutta perusasioiden tekeminen kunnolla vaikeuttaa murtautumista merkittävästi. Nollapäivähaavoittuvuuksiin on varauduttava hyvällä monitoroinnilla. Lisäksi tarvitaan harjoiteltuja tiimejä, jotka osaavat toimia nopeasti.
Yhtiö julkaisee kaikki tekemänsä sopimukset. Se lisää läpinäkyvyyttä, mutta myös näkyvyyttä hyökkääjille.
Satelliittien tuottamat kuvat ovat gigatavuluokkaa. Dataa voidaan siirtää vain, kun maa-asema on näkyvissä. Parhaimmillaan resoluutio on 15 senttimetriä. Se riittää yksittäisten ajoneuvojen tunnistamiseen.
ICEYEn toiminta on yhdistelmä avaruustekniikkaa, sulautettua Linux-ympäristöä ja raskasta signaalinkäsittelyä. Yhtiössä työskentelee suuri määrä ohjelmistokehittäjiä, ja uusia haetaan jatkuvasti. Kun satelliitti on sekä tiedusteluväline että palvelin avaruudessa, siitä tulee väistämättä myös kybersodan kohde.
Miten SAR-satelliitilta voi sitten suojautua? - Naamioituminen ei auta. Internetiä ei kannata käyttää, Sandvik ja Luoma kertoivat.