Tehopuolen wide bandgap -ratkaisuistaan tunnettu Navitas Semiconductor laajentaa strategiaansa vahvemmin piikarbidin suuntaan. Yhtiö esitteli 5. sukupolven GeneSiC-teknologia-alustan, jonka kärkenä on 1200 voltin MOSFET -sarja. Kohteena ovat erityisesti AI-datakeskukset, sähköverkkojen infrastruktuuri ja teollinen sähköistys.
Navitas nousi alun perin tunnetuksi GaNFast-piireistään. Galliumnitridi on vakiinnuttanut asemansa alle 650 voltin sovelluksissa, joissa haetaan korkeaa kytkentätaajuutta ja suurta tehotiheyttä. AI-datakeskusten tehontarpeen kasvaessa myös jännitetasot ja yksittäisten tehonmuunninasteiden kuormitus ovat nousseet. Tällä alueella 1200 voltin luokan piikarbidikomponentit ovat yhä keskeisemmässä roolissa.
Uuden sukupolven TAP-rakenne yhdistää planar-porttirakenteen mekaanisen kestävyyden ja trench-arkkitehtuurin suorituskyvyn. Navitasin mukaan 1200 voltin MOSFETien ominaisuudet (kytkentähäiöt ja kytkennän vaatima varausenergia) paranevat 35 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna. Tämä pienentää kytkentähäviöitä ja mahdollistaa korkeamman kytkentätaajuuden sekä viileämmän toiminnan suuritehoisissa tehovaiheissa.
Lisäksi QGD / QGS -suhde paranee noin 25 prosenttia, mikä tukee nopeaa ja hallittua kytkentää. Kynnysjännite on korkea ja vakaa, vähintään 3 volttia. Dynaamista suorituskykyä on optimoitu RDS(on) × EOSS -ominaisuuden kautta, ja EMI-häiriöitä nopeissa kytkentätilanteissa on saatu vähennettyä.
AI-datakeskuksissa kehitys kulkee kohti korkeampia jakelujännitteitä ja suurempaa tehoa räkkiä kohti. 1200 voltin SiC-MOSFETit sopivat hyvin kolmi- ja yksivaiheisiin PFC-asteisiin, keskijännitteisiin DC/DC-muuntimiin sekä UPS- ja energianvarastoratkaisuihin. Samalla tehokkuusvaatimukset nousevat 97–98 prosentin tasolle ja sen yli, jolloin jokainen kytkentähäviöön vaikuttava parametri korostuu.
Strategisesti liike kertoo Navitasin halusta asemoitua laajemmaksi wide bandgap -toimittajaksi. GaN kattaa edelleen matalamman jännitetason ja erittäin nopean kytkennän sovellukset. SiC puolestaan vastaa korkeampien jännitteiden ja suurten tehojen tarpeisiin. Yhdessä ne mahdollistavat koko datakeskuksen tehonmuunnosketjun kattamisen aina verkosta palvelinmoduuleihin asti.