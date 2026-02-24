Rohde & Schwarz ja Broadcom esittelevät ensimmäistä kertaa Wi-Fi 8 -RF-signalointitestejä toimivassa laiteympäristössä. Testit on toteutettu CMX500-signalointitesterillä, johon on lisätty tuki tulevalle IEEE 802.11bn -standardille.
Kyse ei ole pelkästä RF-mittauksesta non-signaling-tilassa, vaan protokollatason signalointitestistä. Testerilaite ja Broadcomin Wi-Fi 8 -prototyyppi keskustelevat keskenään kuten oikeassa verkossa. Tämä mahdollistaa PHY- ja osin MAC-kerroksen ominaisuuksien validoinnin realistisessa käyttötilanteessa.
Wi-Fi 8, eli 802.11bn, vie kehitystä nopeuksien kasvattamisesta kohti ultra-korkeaa luotettavuutta (UHR). Se säilyttää Wi-Fi 7:n keskeiset fyysisen kerroksen parametrit, kuten tuen 7,125 gigahertsiin asti, 320 megahertsin kanavaleveydet ja 4096QAM-modulaation sekä Multi-Link Operation -toiminnon. Uutta ovat esimerkiksi distributed resource unit -ratkaisu, jolla kierretään PSD-rajoja uplink-suunnassa, sekä tekniikka, jossa eri MIMO-linkit voivat käyttää eri modulaatiota haastavissa vastaanotto-olosuhteissa.
Näiden ominaisuuksien testaaminen edellyttää signalointimoodia. dRU-mittauksilla voidaan arvioida laitteen kykyä nostaa lähetystehoa spektritiheysrajojen puitteissa, ja UEQM-analyysillä tarkastellaan, sopeuttaako laite modulaation oikein määriteltyjen MCS-yhdistelmien mukaisesti.
Demo nähdään Barcelonassa MWC 2026 -messuilla ensi viikolla. Pitää muistaa, ettei 802.11bn-standardia ole vielä lopullisesti ratifioitu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Wi-Fi 8 -laitteiden tuotekehitys ja validointi ovat siirtymässä laboratorio- ja simulaatiovaiheesta kohti täysimittaista järjestelmätestausta jo ennen standardin virallista valmistumista.