Donut Labin akkua on epäilty ja koko konseptia kritisoitu todella voimakkaasti sekä tutkijoiden että kilpailijoiden toimesta. CES-julkistuksen jälkeen moni on kyseenalaistanut väitteet 400 Wh/kg energiatiheydestä, viiden minuutin latauksesta ja jopa 100 000 lataussyklistä. Solid-state-kenttä on täynnä lupaavia lupauksia, joista harva on kestänyt riippumatonta tarkastelua.

Rohde & Schwarz ja Broadcom esittelevät ensimmäistä kertaa Wi-Fi 8 -RF-signalointitestejä toimivassa laiteympäristössä. Testit on toteutettu CMX500-signalointitesterillä, johon on lisätty tuki tulevalle IEEE 802.11bn -standardille.

VTT on testannut Donut Labin Solid-State Battery V1 -kennon latauskykyä. Riippumattomassa testissä kenno saatiin ladattua 80 prosentin varaustasoon noin viidessä minuutissa erittäin korkealla 11C-latausnopeudella. Tulokset tukevat yhtiön nopeaan lataukseen liittyviä väitteitä, mutta testit tehtiin yhdellä kennolla ja kovin latausteho edellyttää tehokasta lämpöhallintaa.

Espoolainen kvanttitietokoneyhtiö IQM listautuu yhdysvaltalaisen SPAC-yhtiön Real Asset Acquisition Corporationin kanssa toteutettavan yritysjärjestelyn kautta. Järjestely tekee IQM:stä ensimmäisen pörssilistatun eurooppalaisen kvanttitietokoneyhtiön.

Maailmanlaajuiset piikiekkojen toimitukset kasvoivat vuonna 2025, mutta alan kokonaisliikevaihto laski hieman. SEMIn Silicon Manufacturers Groupin mukaan toimitusmäärä nousi 5,8 prosenttia 12 973 miljoonaan neliötuumaan. Samalla kiekkomarkkinan arvo supistui 1,2 prosenttia 11,4 miljardiin dollariin.

Insta on valittu Telecom Infra Project:n varmennepalvelutoimittajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisyhtiö rakentaa luottamuskerroksen TIP:n OpenWiFi- ja OpenLAN-arkkitehtuurien ympärille.

Gartner ennustaa, että vuoteen 2028 mennessä väärin konfiguroitu tekoäly kyberfyysisessä järjestelmässä sulkee kansallisen kriittisen infrastruktuurin G20-maassa. Kyse ei ole kyberhyökkäyksestä vaan omasta järjestelmästä. Virhe voi syntyä päivitysskriptistä, mallin parametreista tai yksinkertaisesta konfiguraatiomuutoksesta.

Kiinalainen DeepSeek on noussut maailman eniten rajoitetuksi tekoälychatbotiksi. VPN- ja tietoturvayhtiö Surfsharkin analyysin mukaan DeepSeek on kohdannut eniten viranomaisten asettamia kieltoja ja rajoituksia eri maissa.

Japanilainen Renesas on esitellyt 3 nanometrin prosessilla toteutetun TCAM-muistin, joka on suunnattu autojen järjestelmäpiireihin. Teknologia julkistettiin International Solid-State Circuits Conference -konferenssissa San Franciscossa.

Rohde & Schwarz laajentaa CMX500-radiotesterinsä kattamaan kaikki ei-maanpäälliset 5G-verkot. Yhtiön mukaan CMX500 on nyt ainoa yhden boksin ratkaisu, joka tukee kaikkia keskeisiä NTN-teknologioita: NR-NTN:ää, NB-NTN:ää sekä Direct-to-Cell-yhteyksiä. Laajennettu ratkaisu esitellään Mobile World Congress 2026 -messuilla Barcelonassa maaliskuussa.

- Markkina oli viime vuonna edelleen haastava, joskin merkkejä käänteestä alkoi näkyä erityisesti loppuvuodesta. Rekrytoinneissa markkinakäänne näkyy viiveellä. Asiakkaiden heräilevä investointihalukkuus näkyy kuitenkin jo asiakaskysynnässä, sanoo Witted Megacorpin toimitusjohtaja Markus Huttunen.

Tesla ei muutu itseajavaksi sillä, että siitä poistetaan ratti. Yhtiö on aloittanut ratittoman Cybercabin sarjatuotannon, mutta ratkaiseva komponentti puuttuu edelleen: toimiva itseajaminen, jota ei tarvitse valvoa, kirjoittaa Elektroniktidningenin Jan Tångring.

Check Point Software Technologies varoittaa uudesta mahdollisesta hyökkäyssuunnasta, jossa tekoälyagentteja voidaan käyttää haittaohjelmien peiteltyinä ohjauskanavina. Kyse ei ole vielä aktiivisesti havaitusta kampanjasta, vaan tutkimusympäristössä tehdystä demonstraatiosta, joka osoittaa tekniikan olevan käytännössä toteutettavissa.

Rakennusautomaatiosta tuttu EnOcean-radio on nyt helppo lisätä sulautettuihin järjestelmiin valmiilla lisäkortilla. MIKROEn uusi EnOcean 5 Click tuo kaksisuuntaisen 868 megahertsin EnOcean-yhteyden mikroBUS-yhteensopiviin kehitysalustoihin.

Suomalainen Donut Lab kertoo julkaisevansa riippumattomia mittaustuloksia kiinteäelektrolyyttiakustaan usean viikon mittaisena sarjana. Mittaukset on tehnyt VTT omassa tutkimuslaboratoriossaan. Ensimmäinen video ja siihen liittyvä raportti julkaistaan maanantaina.

Teollisuusrobotiikan nopea kasvu ja siirtymä kohti teollisuus 4.0 -ympäristöä nostavat ajoituksen kriittiseksi suorituskykytekijäksi. Älykkäät robotit, IoT-verkot ja tekoälypohjainen laadunvalvonta edellyttävät alle mikrosekunnin synkronointia, johon perinteiset kvartsiratkaisut eivät aina pysty vastaamaan vaativissa tehdasolosuhteissa. Piipohjaiset MEMS-ajoituspiirit tarjoavat tarvittavan vakauden, iskunkestävyyden ja lämpötilansietokyvyn.

Auton valaistus on muuttumassa koristeesta ohjelmistoksi. Kun sisätiloihin ja ulkopintoihin integroidaan satoja RGB-ledejä, perinteinen analoginen ohjaus ei enää skaalaudu. Nyt itävaltalais-saksalaisen ams OSRAMin kehittämä Open System Protocol eli OSP etenee ISO-standardointiin. Tavoitteena on tehdä siitä kansainvälinen perusta älykkäiden valonlähteiden ohjaukseen.

Suomalaisen ohjelmistoyritys Luoto Companyn tekemä kysely osoittaa, että tekoäly on jo monen kehittäjän arkipäivää. - Tekoäly on monelle konkreettinen työväline, ei kokeilu. Lähes puolet vastaajista kertoi, että tekoälyä käytetään vähintään säännöllisesti, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen.

Sota ja kiristynyt turvallisuustilanne näkyvät yhä selvemmin teknologiayhtiöiden tulosluvuissa. Puolustusbudjettien kasvu, eurooppalaisen omavaraisuuden korostuminen ja johtamisjärjestelmien modernisointi kiihdyttävät investointeja. Kotimainen Bittium on yksi selkeistä hyötyjistä, vaikka yhtiö ei asiaa näin suoraan sanokaan.

Autoteollisuuden siirtymä kohti ohjelmistopohjaisia ajoneuvoja (SDV) kasvattaa järjestelmien laskentavaatimuksia nopeasti. Renesasin mukaan 3 nanometrin prosessisolmu tuo mukanaan uusia teknisiä rajoja, jotka eivät enää ratkea perinteisellä yhdelle piisirulle rakennetulla SoC-arkkitehtuurilla.