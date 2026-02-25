Iridium Communications on julkistanut uuden IoT-moduulin, joka yhdistää satelliittiyhteyden, 4G LTE-M -mobiiliverkon ja GNSS-paikannuksen samaan 16 × 26 millimetrin pakettiin. Yhtiön mukaan ratkaisu pienentää piirilevytilan tarvetta jopa 60 prosenttia verrattuna useita erilliskomponentteja vaativiin toteutuksiin.
Iridium 9604 -moduulin mitat ovat 16 × 26 × 2,4 millimetriä. Pinta-alaa on noin 416 neliömillimetriä, eli moduuli on selvästi tavallista postimerkkiä pienempi. Se integroidaan suoraan IoT-laitteen piirilevylle LGA-tyyppisenä komponenttina.
Moduuli yhdistää Iridiumin Short Burst Data -satelliittiyhteyden, LTE-M-mobiilidatan ja GNSS-paikannuksen samaan pakettiin. Satelliittiyhteys toimii L-kaistalla Iridiumin globaalin konstellaatioverkon kautta. LTE-M- ja GNSS-toiminnot perustuvat u-blox SARA-R5-alustaan.
Käytännössä laite voi käyttää LTE-M-verkkoa silloin kun maanpäällistä kuuluvuutta on saatavilla ja siirtyä automaattisesti satelliittiyhteyteen, kun mobiiliverkko puuttuu. GNSS-vastaanotin mahdollistaa sijaintitiedon hyödyntämisen esimerkiksi verkon valinnassa, seurantasovelluksissa tai omaisuuden hallinnassa.
Iridiumin mukaan ratkaisu on suunnattu kustannusherkkiin ja suurivolyymisiin IoT-sovelluksiin, joissa satelliitti- ja mobiiliyhteyden yhdistäminen on aiemmin vaatinut useita erillisiä radiomoduuleja, enemmän piirilevytilaa ja monimutkaisempaa tehoarkkitehtuuria.
Yhtiö kuvaa 9604-moduulia osana laajempaa strategiamuutosta. Iridium siirtyy satelliittikeskeisistä moduuleista kohti yhtenäistä satelliitti- ja maanpäällisen verkon arkkitehtuuria. Tarjolla on jatkossa Iridium SBD -palvelu integroituna 9604-moduuliin, standardipohjainen NTN Direct -ratkaisu kolmannen osapuolen piireillä sekä IMT-pohjainen ratkaisu suuremmille datamäärille Certus 9704 -alustalla.
Kaupallinen saatavuus alkaa kesäkuussa 2026, jolloin kehityspaketti tulee tilattavaksi satelliitti- ja LTE-M-yhteyksien testausta varten.