Anthropicin uusin työkalu säikäytti kyberturvayritykset

Anthropic on tuonut kehitysympäristöönsä Claude Codeen uuden tietoturvaominaisuuden, joka on herättänyt huomiota myös pörssimarkkinoilla. Uusi Claude Code Security -toiminto etsii ohjelmistokoodista haavoittuvuuksia ja ehdottaa niihin korjauksia hyödyntämällä suurta kielimallia perinteisen sääntöpohjaisen staattisen analyysin sijaan.

Uutistoimisto Bloomberg raportoi, että julkistus heijastui useiden kyberturvayhtiöiden osakekursseihin. Markkinoilla tulkittiin, että tekoälypohjainen haavoittuvuuksien etsintä voisi horjuttaa perinteisten AppSec-työkalujen asemaa.

Claude Code Security ei toimi kuten klassiset SAST-työkalut, jotka etsivät koodista tunnettuja haavoittuvuusmalleja. Sen sijaan työkalu “lukee” koodikantaa semanttisesti, pyrkii ymmärtämään datavirtoja ja komponenttien vuorovaikutusta ja tunnistamaan myös liiketoimintalogiikkaan tai käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä virheitä. Tällaiset kontekstisidonnaiset haavoittuvuudet jäävät usein sääntöpohjaisen analyysin ulkopuolelle.

Anthropicin mukaan yhtiön uusin malli Claude Opus 4.6 on löytänyt yli 500 aiemmin havaitsematonta haavoittuvuutta tuotantokäytössä olevista avoimen lähdekoodin projekteista. Osa virheistä oli säilynyt huomaamatta vuosikymmeniä asiantuntija-arvioinneista huolimatta. Löydökset ovat parhaillaan vastuullisen julkistusprosessin piirissä projektien ylläpitäjien kanssa.

Työkalu ei kuitenkaan tee muutoksia automaattisesti. Löydökset esitetään kehittäjille hallintapaneelissa, jossa ne arvioidaan ja hyväksytään manuaalisesti. Jokaiselle havainnolle annetaan vakavuusluokitus ja luottamusarvio, ja malli yrittää useassa vaiheessa varmistaa, ettei kyse ole virheellisestä hälytyksestä.

Alan sisällä reaktiot ovat kaksijakoisia. Toisaalta tekoälypohjainen päättely voi auttaa purkamaan kroonista resurssipulaa, jossa haavoittuvuuksia on enemmän kuin asiantuntijoita niiden korjaamiseen. Toisaalta sama teknologia voi nopeuttaa myös hyökkääjien työtä. Jos puolustajat pystyvät automatisoimaan syvällisen koodiauditoinnin, myös hyökkääjät voivat tehdä niin.

Teknologia ei todennäköisesti tee kyberturvayrityksistä tarpeettomia, mutta se voi muuttaa työn luonnetta. Sääntöpohjainen analyysi muodostaa jatkossakin perustason, mutta sen päälle nousee yhä vahvemmin tekoälypohjainen semanttinen tarkastelu.

Claude Code Security on toistaiseksi rajattu research preview -vaiheeseen Team- ja Enterprise-asiakkaille. Avoimen lähdekoodin projektien ylläpitäjille tarjotaan nopeutettua pääsyä, jotta työkalua voidaan kehittää yhteistyössä yhteisön kanssa.