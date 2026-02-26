Samsungin uusi lippulaiva – rautatason kilpavarustelun aika on ohi?

Samsung Galaxy S26 Ultra osoittaa, että perinteisen rautatason kilpavarustelun aika voi olla taittumassa. Huippumallien speksit paranevat edelleen vuosi vuodelta, mutta tällä kertaa merkittävin muutos ei ole megapikseleissä, kellotaajuuksissa tai näytön kirkkaudessa. Painopiste on siirtynyt siihen, mihin suorituskyky käytetään.

S26 Ultran ytimessä on Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy -järjestelmäpiiri. Samsungin mukaan CPU-suorituskyky kasvaa noin 19 prosenttia, GPU noin 24 prosenttia ja NPU jopa 39 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna. Juuri NPU on tämän sukupolven todellinen päivitys. Neuroverkkosuorittimen selvä teholisä mahdollistaa sen, että tekoälytoimintoja voidaan ajaa jatkuvasti laitteessa ilman merkittävää viivettä tai pilvipalveluihin turvautumista. Galaxy AI toimii entistä enemmän taustalla, useat agentit voivat olla aktiivisina samanaikaisesti ja kontekstipohjaiset ehdotukset syntyvät laitetasolla.

Näyttö on 6,9-tuumainen QHD+-tarkkuuden Dynamic AMOLED 2X -paneeli, jonka adaptiivinen virkistystaajuus on 1–120 hertsiä. Merkittävin uudistus on integroitu Privacy Display -toiminto. Kyse ei ole erillisestä kalvosta, vaan paneelirakenteeseen toteutetusta ratkaisusta, joka säätää pikselien valon hajautusta. Ominaisuuden ollessa aktiivinen sivukulmien näkyvyys heikkenee, mutta suoraan katsottuna kuvanlaatu säilyy. Yksityisyydestä on tehty osa laitteiston premium-ominaisuuksia.

Kamerakokoonpano rakentuu 200 megapikselin pääkameran ympärille, jonka valovoima on F1.4. Lisäksi laitteessa on 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, 50 megapikselin 5x-telekamera, 10 megapikselin 3x-telekamera sekä 12 megapikselin etukamera. Uutena mukaan tulee APV-videokoodekin tuki, joka on suunnattu laadukkaaseen jälkikäsittelyyn ja ammattimaisempaan videotuotantoon. AI ISP -parannukset ulottuvat myös etukameraan, mikä parantaa ihonsävyjen toistoa ja yksityiskohtia vaihtelevassa valaistuksessa.

Rakenteeltaan S26 Ultra on 7,9 millimetriä paksu ja painaa 214 grammaa. Akku on 5 000 milliampeerituntia, ja 60 watin langallisella latauksella akun saa noin 75 prosenttiin 30 minuutissa. Laite tukee Wi-Fi 7:ää, Bluetooth 6.0:aa, 5G-yhteyksiä ja se on IP68-luokiteltu. Muistivaihtoehdot ulottuvat 12 gigatavusta 16 gigatavuun ja tallennustila jopa yhteen teratavuun.

Kokonaisuutena Galaxy S26 Ultra ei mullista yksittäisiä speksejä, vaikka ne kaikki ovat hieman parempia kuin aiemmin. Suurin muutos on arkkitehtuurissa. NPU:sta on tullut keskeinen kilpailutekijä, tekoäly toimii jatkuvasti laitteessa ja yksityisyys on nostettu näkyväksi laitteistoinnovaatioksi. Rautakilpailu ei ole loppunut, mutta se on siirtynyt pois perinteisistä numerovertailuista kohti älykkäämpää integraatiota raudan ja ohjelmiston välillä.

Galaxy S26 Ultra, S26+ ja S26 tulivat saman tien tilattavaksi. Galaxy S26 Ultra maksaa 12 + 248 gigatavun muistilla 1499 euroa, S26+ 1299 euroa ja S26-perusmalli 1049 euroa. Suuremmilla tallennustiloilla hintaa tulee selvästi lisää. Ultra maksaa 16 gigatavun keskusmuistilla ja teran tallennustilalla 1999 euroa.