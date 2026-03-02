Ericsson ja Intel haluavat tekoälyn 6G-radioverkkoon

Ericsson ja Intel kertovat laajentavansa yhteistyötään, jonka tavoitteena on vauhdittaa siirtymää kohti kaupallista, tekoälyyn natiivisti perustuvaa 6G-verkkoa. Yhtiöiden mukaan 6G ei ole pelkkä seuraava mobiiliversio, vaan infrastruktuuri, jossa tekoäly on sisäänrakennettuna radioverkkoon, ytimeen ja reunalaskentaan.

Yhteistyö julkistettiin MWC Barcelonassa. Se kattaa radioverkon, pakettiverkon ytimen, pilviarkkitehtuurin ja laskenta-alustat. Käytännössä kyse on siitä, että tekoälyä ei ajeta vain sovelluksissa, vaan suoraan RAN- ja core-arkkitehtuurin osana.

Ericssonin mukaan 6G tulee jakamaan tekoälyä päätelaitteiden, reunan ja pilven välillä. Intel puolestaan korostaa rooliaan laskenta-alustojen toimittajana. Yhtiö nostaa esiin Xeon-pohjaisen Cloud RAN -ratkaisun sekä tulevat prosessisolmut, joilla valmistetaan Ericssonin tulevaa verkko-silikonia. Viesti on selvä: x86-laskenta halutaan keskeiseksi osaksi myös 6G-radioverkon kantataajuus- ja AI-kuormia.

Yhteistyössä puhutaan kahdesta suunnasta. “AI for networks” tarkoittaa verkon optimointia tekoälyn avulla. “Networks for AI” viittaa siihen, että itse verkko toimii tekoälykuormien alustana ja jakelijana. Tavoitteena on energiatehokas ja korkean suorituskyvyn laskenta-arkkitehtuuri, joka palvelee sekä verkon ohjausta että uusia AI-pohjaisia palveluja.

Samalla yhtiöt painottavat standardointia ja avoimia rajapintoja. Kun 6G siirtyy tutkimusvaiheesta kohti kaupallista määrittelyä, arkkitehtuurivalinnoista tulee strategisesti ratkaisevia. Ericsson ja Intel pyrkivät nyt asemoimaan itsensä 6G-ekosysteemin ytimen toimittajiksi ennen kuin standardit lukkiutuvat.

Varsinaisia 6G-tuotteita ei vielä julkistettu. Kyse on kuitenkin selkeästä arkkitehtuurilinjan vedosta: tekoäly halutaan suoraan 6G-radioverkkoon, ei vain sen päälle.