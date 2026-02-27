Hong Kong University of Science and Technologyn tutkijat kertovat kehittäneensä uudenlaisen kalsiumioniakun, joka voisi tarjota vaihtoehdon litiumioniakuille. Tutkimus on julkaistu Advanced Science -lehdessä, ja se perustuu puolikiinteään elektrolyyttiin sekä redoks-aktiivisiin orgaanisiin runkorakenteisiin.
Kalsium on maankuoressa huomattavasti litiumia runsaampi alkuaine, mikä tekee siitä houkuttelevan raaka-aineen suurimittakaavaiseen energiavarastointiin. Sähkökemialliselta jänniteikkunaltaan kalsiumioniakut voivat teoriassa yltää lähelle litiumioniakkuja. Käytännössä kehitystä ovat kuitenkin hidastaneet kaksi ongelmaa: Ca²⁺-ionien hidas liike elektrolyytissä ja heikko syklinen vakaus.
HKUST:n tutkimusryhmä ratkaisi ongelmaa kehittämällä karbonyyliryhmiä sisältävän kvasikiinteän elektrolyytin. Rakenteen huokosissa Ca²⁺-ionien kulku ohjautuu järjestäytyneitä karbonyyliryhmiä pitkin. Huoneenlämmössä ionijohtavuudeksi mitattiin 0,46 mS/cm ja kalsiumionien kuljetusluvuksi yli 0,53.
Tutkijat rakensivat myös täyden kennon. Se saavutti 155,9 mAh/g ominaiskapasiteetin 0,15 A/g virralla ja säilytti 74,6 prosenttia kapasiteetistaan 1 000 syklin jälkeen 1 A/g kuormituksella. Tulos osoittaa, että kalsiumioniakkujen keskeisiä pullonkauloja voidaan kiertää materiaaliratkaisuilla.
Kysymys kuuluu, riittääkö tämä haastamaan litiumin. Vertailun vuoksi: litiumioniakkujen LFP-katodimateriaalit tarjoavat tyypillisesti noin 150–170 mAh/g ominaiskapasiteetin ja NMC/NCA-katodit noin 160–220 mAh/g. HKUST:n ilmoittama 155,9 mAh/g on siis samaa suuruusluokkaa kuin LFP-katodilla.
Kuvassa HKUST:n professori Yoonseob Kim (oikealla), ja tohtoriopiskelija Yin Zhuoyu, joka on tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja.