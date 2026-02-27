AMD haluaa kantataajuuslaskennan x86-prosessorille

AMD on esitellyt 5. sukupolven EPYC 8005 -palvelinprosessorit, ja sen viesti teleoperaattoreille selvä: kantataajuuslaskenta kuuluu yleiskäyttöiselle x86-prosessorille, ei erillisille baseband-ASICeille tai FPGA-kiihdyttimille.

Uusi EPYC 8005 -sarja, koodinimeltään Sorano, on suunnattu erityisesti virtualisoituihin RAN-ympäristöihin eli vRAN-toteutuksiin. Tavoite on ajaa tukiaseman raskas L1–L2-prosessointi suoraan x86-palvelimella myös tilaa ja tehoa rajoittavissa edge-kohteissa.

Perinteisessä tukiasemassa kantataajuuslaskenta on tehty dedikoidulla kantataajuuspiirillä. vRANissa sama toiminnallisuus siirretään palvelimelle. AMD:n viesti on, että nyt myös fyysisen kerroksen raskaimmat lohkot, erityisesti LDPC-dekoodaus uplinkissä, voidaan toteuttaa tehokkaasti CPU-pohjaisesti ilman erillistä kiihdytinkorttia.

EPYC 8005 -prosessorit perustuvat Zen 5 -arkkitehtuuriin. AMD korostaa parannettuja vektoriyksiköitä, muistiviiveen optimointia ja determinististä suorituskykyä. Prosessorit tarjoavat enintään 84 ydintä yhdellä kannalla ja toimivat enintään 225 watin tehoikkunassa. Tämä on mitoitettu nimenomaan edge-palvelimiin, joissa jäähdytys ja sähkönsyöttö ovat rajallisia.

Avoimessa vRAN-ympäristössä palvelimella ajetaan Distributed Unit- ja Central Unit -toimintoja. Näihin kuuluvat fyysisen kerroksen signaalinkäsittely, kuten LDPC-koodaus ja -dekoodaus, FFT/iFFT, MIMO-prosessointi ja kanavaestimaatio, sekä MAC- ja RLC-kerrosten ohjaus. Juuri L1 on ollut se osa-alue, jossa CPU-only-lähestymistapaa on epäilty suorituskyvyn ja latenssin takia.

AMD väittää, että kohdennetut LDPC-optimoinnit parantavat uplinkin läpimenoa ja vapauttavat laskentakapasiteettia muille L1- ja L2-toiminnoille. Tavoitteena on parempi suorituskyky per watti ja per euro, mikä korostuu, kun sama arkkitehtuuri skaalataan tuhansiin tukiasemapaikkoihin.

Jos kantataajuuslaskenta voidaan toteuttaa ilman FPGA- tai ASIC-kiihdyttimiä, laitteistokokoonpano yksinkertaistuu, päivitykset helpottuvat ja kokonaisomistuskustannus voi laskea. Samalla x86 saa vahvemman jalansijan radioverkon kriittisimmässä osassa.

Tavoite on kunnianhimoinen. Täysimittainen 5G Massive MIMO -toteutus on edelleen erittäin raskas laskennallisesti.