FAT ei enää riitä sulautetuissa

Sulautettujen laitteiden valmistuksessa käytettävät tiedostokuvat kasvavat nopeasti, kun tuotteisiin pakataan yhä suurempia ohjelmistopaketteja, AI-malleja ja kartta- tai konfiguraatiodatoja. Yksittäiset tiedostot voivat nykyään ylittää FAT32-järjestelmän neljän gigatavun rajan, ja samalla tallennusmuistit ovat siirtyneet kymmenistä gigatavuista satoihin. Tämä kasvattaa tarvetta joustavammille tiedostojärjestelmille sekä tehokkaille tuotantotyökaluille, jotka pystyvät käsittelemään entistä suurempia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia.

Kasvu ei johdu kuvadatan lisääntymisestä vaan siitä, että tuotannossa kirjoitettava tiedostokuva sisältää kokonaisen FAT- tai exFAT-tiedostojärjestelmän hakemistoineen, resursseineen ja tiedostoineen. Kun laite tarvitsee useita gigatavuja sisältäviä AI-malleja, OTA-päivityspaketteja, kartta-aineistoja tai pelkästään suuren määrän konfiguraatiotiedostoja, perinteinen FAT32 ei enää riitä. Lisäksi SDXC- ja eMMC-muistien kapasiteettien kasvu on tehnyt exFATista käytännössä standardin modernien laitteiden massamuisteissa, mikä siirtää paineen myös tuotantotyökaluille.

SEGGER vastaa tähän suuntaan kehittyvään tarpeeseen päivittämällä Storage Image Creator FAT -työkalunsa tukemaan nyt myös exFAT-tiedostojärjestelmää. Työkalulla voidaan muodostaa yhden, suoraan kirjoitettavan tiedostokuvan sisältävä kokonaisuus, joka koostuu vain tarvittavista sektoreista. Tämä vähentää kuvan kokoa ja nopeuttaa ohjelmointia, mikä on olennaista suurilla tuotantomäärillä. Työkalu sopii erityisesti eMMC- ja SD-korttipohjaisten laitteiden tuotantolinjoille, joissa tiedostojärjestelmän on oltava valmiina heti laitteen ensi käynnistyksestä alkaen.

Storage Image Creator voidaan integroida myös CI/CD-prosesseihin, jolloin ajantasaisia kuvia syntyy automaattisesti ilman käsityötä. Kun työkalu yhdistetään SEGGERin Flasher-sarjan in-system-ohjelmointilaitteisiin, valmistajat saavat käyttöönsä nopeasti skaalautuvan, vakaan ja automatisoidun tavan ohjelmoida suurikapasiteettisia muisteja tuotannossa.

SEGGERin mukaan exFAT-tuen lisääminen oli väistämätöntä, sillä tiedostokuvien koko ja monimuotoisuus kasvavat edelleen sulautettujen laitteiden vaatimusten mukana.