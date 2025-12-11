Kyberrikollisten toimintamallit muuttuvat nopeasti teollisiksi prosesseiksi, joissa tekoäly ja automaatio lyhentävät hyökkäyksen läpiviennin aikajänteen päivistä minuutteihin – pahimmillaan sekunteihin. Fortinetin tuore 2026-uhkaennuste kuvaa tilanteen, jossa hyökkäysten nopeus muodostuu ensi vuoden tärkeimmäksi riskitekijäksi organisaatioille.
FortiGuard Labsin mukaan hyökkääjät eivät enää keskity uusien murtautumisvälineiden kehittämiseen, vaan panostavat olemassa olevien tekniikoiden automatisointiin ja rinnakkaiseen suorittamiseen. Kehitys näkyy erityisesti autonomisten tekoälyagenttien yleistymisenä. Nämä agentit voivat suorittaa kokonaisia hyökkäysketjun osa-alueita – kuten kirjautumistietojen varastamista, lateraaliliikettä tai datan analysointia – ilman ihmisen ohjausta. Tämä kasvattaa rikollisten kapasiteettia ja lyhentää tunkeutumisen ja sen vaikutusten välistä aikaa dramaattisesti.
Raportissa kuvataan esimerkki hyökkäyskyvystä, jossa pilvipalveluun tunkeutuminen voi laukaista tekoälyn ohjaaman oikeuksien korotuksen sekunneissa. Kun jalansija on saavutettu, AI-ohjatut prosessit kartoittavat ympäristön, tunnistavat heikoimmat kohdat ja etenevät automaattisesti kohti kriittisiä resursseja. Samalla toiset agentit voivat analysoida varastettua dataa teratavujen mittakaavassa minuuteissa ja tuottaa kohteeseen räätälöidyt kiristysviestit lähes reaaliajassa.
Käytännössä nopeus syntyy kolmesta tekijästä. Ensinnäkin rikolliset rakentavat automatisoituja, toistettavia hyökkäysputkia, jotka muistuttavat teollisia tuotantolinjoja. Toiseksi generatiivinen tekoäly kykenee tekemään data-analyysia ja kohdennuspäätöksiä tavalla, johon manuaaliset prosessit eivät yksinkertaisesti pysty. Kolmanneksi rikollisten ekosysteemi teollistuu: pääsypaketteja, bottiverkkoja ja valmiita skriptejä vuokrataan pimeiltä markkinoilta kuin palveluita, mikä madaltaa hyökkäyskynnystä ja skaalauttaa toimintaa.
Fortinetin mukaan kehitys näkyy ensi vuonna erityisesti kriittisessä infrastruktuurissa, jossa hyökkäysten kohteeksi joutuvat yhä useammin tuotantolaitokset, energiaverkot ja terveydenhuollon järjestelmät. Ransomware-as-a-Service -malli laajenee Operational Technology -verkkoihin, joissa automatisoidut agentit voivat tehdä tuhoa huomattavasti aiempaa nopeammin.
Puolustuksen on siksi kyettävä toimimaan samalla nopeudella. Fortinet korostaa jatkuvaa altistumisen hallintaa (CTEM), reaaliaikaista uhkamallinnusta ja sitä, että identiteetistä tulee kyberturvan uusi kulmakivi. Yksittäisen automatisoidun identiteetin kaappaus voi mahdollistaa organisaationlaajuisen hyökkäyksen sekunneissa, mikä tekee kone- ja prosessi-identiteettien valvonnasta yhtä tärkeää kuin ihmiskäyttäjien suojauksesta.
Fortinetin teknologiajohtaja Jani Ekman muistuttaa, että vuoden 2026 keskeinen kysymys ei ole työkalujen määrä, vaan organisaation kyky yhdistää uhkatiedustelu, automaatio ja prosessit yhdeksi nopeasti reagoivaksi kokonaisuudeksi. Uhkien nopeus pakottaa puolustuksen teollistumaan samalla tahdilla kuin rikolliset.
Fortinetin raporttiin voi tutustua täällä.