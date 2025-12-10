Italialainen Marelli tuo autoihin kevyemmän 5G-tekniikan, joka lupaa ratkaista monta autoteollisuuden telematiikan kipukohtaa. Uusi 5G RedCap -ratkaisu tarjoaa 50 prosenttia suuremman datanopeuden ja noin puolet pienemmän viiveen kuin nykyinen 4G, mutta lähes samalla kustannustasolla. Tarkoitus on tarjota edullinen 5G-vaihtoehto juuri niille ajoneuvoille, jotka eivät tarvitse täyden 5G:n gigabittiluokan nopeuksia tai monimutkaista laitteistoa.
RedCap on 5G:n kevennetty versio, jota on käytetty aiemmin IoT- ja puettavissa laitteissa. Marelli on sovittanut tekniikan auton telematiikkaan, missä tärkeintä ovat riittävä kaistanleveys, matala virrankulutus ja pitkäaikainen yhteensopivuus, kun 4G-verkon alasajo alkaa eri alueilla 2030-luvun alussa. RedCap käyttää täyteen 5G:hen verrattuna vain 20 megahertsin kaistaa, mutta säilyttää 5G-tekniikan edut: lyhyen viiveen, modernin verkkoinfrastruktuurin ja paremman energiatehokkuuden.
Yrityksen mukaan ratkaisu on erityisen kiinnostava sähköautoissa, joissa telematiikkamoduulin kustannukset ja virrankulutus korostuvat. RedCap integroi myös kaksitaajuisen paikannuksen sekä uuden sukupolven Wi-Fi:n ja Bluetoothin, mikä parantaa paikannusta ja langattomia päivityksiä.
Marelli kertoo valmistautuvansa 4G:n hitaan poistumisen jälkeiseen aikaan, ja RedCapin on tarkoitus toimia vanhojen ja tulevien verkkojen välillä saumattomasti. Moduuli vaihtaa automaattisesti 4G- ja 5G-yhteyksien välillä, jotta yhteys ei katkea 5G-peittoalueiden ulkopuolella.
RedCap on suunniteltu telematiikkaan. Robottiautojen autonomiseen ajamiseen se ei riitä. Viive, joka on noin 20 millisekuntia, on selvästi pienempi kuin 4G:llä, mutta ei riitä robottiautojen turvallisuuskriittisiin ohjaussilmukoihin. Niissä täydellinen 5G ja sen URLLC-profiili ovat edelleen välttämättömiä.
Marellin RedCap-ratkaisusta on jo demoversiot valmiina, tuotantonäytteet tulevat vuonna 2026 ja ensimmäiset autot valmistuvat teknologian kanssa 2028.