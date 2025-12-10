Tria Technologies on tuonut markkinoille kaksi uutta Qseven-moduulia, jotka pidentävät tämän suositun, mutta jo osin vanhentuneen COM-standardin elinkaarta jopa vuoteen 2034 – ja optiolla aina vuoteen 2039 saakka. Uudet TRIA-Q7-ASL- ja TRIA-Q7-ALN-moduulit perustuvat Intelin tuoreisiin Amston Lake- ja Alder Lake N -alustoihin, mikä tuo Q7-suunnitteluihin selvästi aiempaa enemmän suorituskykyä ilman tarvetta vaihtaa olemassa olevaa emolevyä.

Italialainen Marelli tuo autoihin kevyemmän 5G-tekniikan, joka lupaa ratkaista monta autoteollisuuden telematiikan kipukohtaa. Uusi 5G RedCap -ratkaisu tarjoaa 50 prosenttia suuremman datanopeuden ja noin puolet pienemmän viiveen kuin nykyinen 4G, mutta lähes samalla kustannustasolla. Tarkoitus on tarjota edullinen 5G-vaihtoehto juuri niille ajoneuvoille, jotka eivät tarvitse täyden 5G:n gigabittiluokan nopeuksia tai monimutkaista laitteistoa.

Renesas laajentaa RA-mikro-ohjainperhettään merkittävällä tavalla tuomalla siihen yhtiön ensimmäiset Wi-Fi 6 -ratkaisut. Uudet RA6W1- ja RA6W2-piirit tuovat nopean kaksikaistaisen Wi-Fi-yhteyden suoraan MCU-arkkitehtuuriin, ja RA6W2 lisää samaan pakettiin myös Bluetooth LE -radion. Julkaisu on merkittävä etenkin IoT- ja kotiautomaatiosovelluksille, joissa Wi-Fi on perinteisesti ollut haasteellinen tekniikka suuren virrankulutuksensa vuoksi.

Qi2-standardi on saanut Android-markkinoilla toistaiseksi viileän vastaanoton, mutta tilanne muuttuu nopeasti. Tuore vuoto vahvistaa, että Samsung ottaa täyden Qi2-tuen käyttöön tulevassa Galaxy S26 -sarjassaan, joten ensimmäistä kertaa magneettirengas integroidaan suoraan puhelimen runkoon. Samalla Samsung siirtyy uuden Qi 2.2 -teholuokan käyttöön, mikä nostaa langattoman latauksen nopeuden jopa 25 wattiin.

Ruotsalaisen TechSverigen tämänvuotinen Årets AI-svensk -tunnustus myönnettiin odotetusti Lovablen perustajille Anton Osikalle ja Fabian Hedinille. Nopeasti globaaliin näkyvyyteen noussut yhtiö on onnistunut tekemään edistyneestä tekoälystä helposti lähestyttävää, luovaa ja käyttäjälleen inhimillistä – juuri tätä palkinto korostaa.

Lapin yliopisto vahvistaa tekoälyn ja oikeuden rajapintaan kohdistuvaa tutkimusta ja opetusta perustamalla uuden tekoälyoikeuden apulaisprofessuurin. Tehtävään on valittu oikeustieteen tohtori Béatrice Schütte, joka aloittaa viisivuotisessa tenure track -positiossa vuoden 2026 alussa. Uusi professuuri on mahdollistettu Peter Sarlinin tekemällä merkittävällä lahjoituksella Foundation PS -säätiön kautta, ja se toimii yhteistyössä Suomen ELLIS-instituutin kanssa.

Microsoftin mukaan vuosi 2026 merkitsee tekoälyn uutta vaihetta, jossa kokeiluista siirrytään todelliseen vaikutukseen. Yhtiö arvioi, että tekoäly muuttuu välineestä kumppaniksi – ja ennen kaikkea työntekijäksi. Tekoälyagentit saavat organisaatioissa saman aseman kuin ihmiset: niillä on oma identiteetti, rajatut vastuut ja pääsyoikeudet, ja ne työskentelevät ihmisten rinnalla tehtävissä, joihin tähän asti on tarvittu kokonaisia tiimejä.

Taittuvien älypuhelimien maailmanlaajuiset toimitukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 14 prosenttia ja nousivat koko kategorian kaikkien aikojen ennätystasolle, kertoo Counterpoint Researchin tuore Foldable Smartphone Market Tracker. Silti osuus koko älypuhelinmarkkinasta jäi edelleen marginaaliseksi, 2,5 prosenttiin.

Pickering Interfaces on tuonut markkinoille uuden 12-paikkaisen LXI/USB-kehikon, joka tarjoaa tällä hetkellä markkinoiden suurimman PXI-paikkatiheyden ja alhaisimman kustannuksen per korttipaikka. Uutuus, malliltaan 60-107-001, yhdistää 12 hybridiyhteensopivaa PXI-/PXIe-paikkaa vain 2U-korkuisessa muodossa ja toimii ilman erillistä PXI-ohjainta. Ohjaus hoituu suoraan USB:n tai Ethernetin kautta tavallisella PC:llä.

Yhä useampi kuluttaja antaa tekoälyn hoitaa joulupukin perinteisen tehtävän: lahjaideoiden keksimisen ja parhaiden tarjousten etsimisen. Statistan tuore kuluttajakysely osoittaa, että seitsemän kymmenestä amerikkalaisesta voisi kuvitella käyttävänsä tekoälytyökaluja joululahjojen hankintaan. Kyse on merkittävästä muutoksesta joulukaupan käyttäytymisessä – ja samalla osoitus siitä, kuinka nopeasti tekoäly on sulautunut arjen päätöksentekoon.

Amazon Web Services on esitellyt re:Invent-tapahtumassaan viidennen sukupolven Graviton-prosessorin, joka tuo merkittävän päivityksen suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja pilviturvallisuuteen. Graviton5 tarjoaa jopa 25 prosenttia enemmän laskentatehoa kuin edeltäjänsä ja vie AWS:n Arm-pohjaisten palvelinprosessorien kehitystä selvästi eteenpäin.

Eurooppalainen Neuronova on kehittänyt analogisen neuromorfisen prosessorin, joka pystyy ajamaan aina päällä olevan tekoälyn tehtäviä murto-osalla nykyisten digitaalisten piirien virrankulutuksesta. Yhtiön mukaan sen analoginen spiking-neural-network -prosessori tunnistaa esimerkiksi avainsanoja ja muita audiosignaaleja alle yhden mikrowatin tehonkulutuksella – jopa satakertaisesti pienemmällä teholla kuin digitaalisiin SoC-ratkaisuihin perustuvat järjestelmät.

Rutronik on tuonut valikoimaansa ams OSRAMin TMF8829-etäisyysanturit, jotka nostavat pienen optisen moduulin suorituskyvyn uudelle tasolle. Uutuus mittaa etäisyyksiä jopa 11 metrin päästä ja tarjoaa 80 asteen kuva-alan vain 5,7 × 2,9 × 1,5 millimetrin kokoisessa optisessa LGA-moduulissa integroidulla VCSEL-valolähteellä.

OnePlus ottaa R-sarjassaan ison teknisen harppauksen, kun 17. joulukuuta globaalisti lanseerattava OnePlus 15R saa brändin kaikkien aikojen suurimman akun. Uutuusmalli tarjoaa peräti 7400 mAh:n kapasiteetin – selvästi enemmän kuin tyypilliset huippuluokan puhelimet – ja tekee akkuteknologiasta jälleen yhden keskeisen erottuvuustekijän OnePlussalle.

Autoteollisuus elää tällä hetkellä tekoälyhuuman keskellä – mutta Gartnerin tuore ennuste viiltää epävarman tulevaisuuden esiin. Tutkija­yhtiön mukaan vuoteen 2029 mennessä vain viisi prosenttia autonvalmistajista jatkaa vahvaa AI-investointien kasvua. Luku on dramaattinen pudotus tämän päivän yli 95 prosentista.

Euroopan piirilevyteollisuus on romahtamassa, ja syy on pitkälti EU:n oma tullipolitiikka. Näin viestitti EMS-analyytikko Dieter G. Weiss (in4ma) ravistelevassa katsauksessaan Tallinnassa järjestetyssä EMS & Beyond -tapahtumassa 5. joulukuuta. Weiss ei säästellyt sanojaan: - EU tuhoaa eurooppalaisen piirikorttiteollisuuden.

Incap jatkaa vauhdikasta kasvustrategiaansa tekemällä yhden historiansa merkittävimmistä yritysostoista. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Lacon Groupin koko osakekannan hankkimisesta. Toimitusjohtaja Otto Pukk korostaa, että yritysosto vahvistaa Incapin asemaa Euroopan suurimmilla EMS-markkinoilla ja laajentaa tarjontaa suunnittelu- ja kehityspalveluihin.

Helsinkiläinen Basemark on nousemassa nopeasti Euroopan puolustusteknologian avaintoimijaksi. Yhtiö on saavuttanut kymmenessä vuodessa pisteen, jossa se kääntyy ensi kertaa voitolliseksi ja murtautuu samalla ratkaisevaan rooliin ns. lisätyn todellisuuden eli AR-käyttöliittymissä, jotka tulevat määrittämään tulevaisuuden sotilaan varusteet.

Melexis on julkaissut MLX90642-lämpöanturiinsa valmiin, maksuttoman algoritmin, joka mahdollistaa ihmisten havaitsemisen, laskemisen ja paikantamisen ilman perinteisiä kameroita. Ratkaisu tuo seuraavan sukupolven havaitsemisen suoraan anturitasolle ja poistaa tarpeen kehittää omia lämpökuva-analytiikan algoritmeja.

Forbesissa julkaistussa artikkelissa Nokian Cloud and Network Services -yksikön tuote- ja teknologiajohtaja Kal De varoittaa, että teleoperaattoreiden on hylättävä perinteinen, reaktiivinen kyberturvamalli. Nykyiset uhkat kuten tekoälyn kiihdyttämät hyökkäykset ja nopeasti lähestyvä kvanttilaskennan murros pakottavat siirtymään ennakoiviin, automaattisiin puolustusmenetelmiin.