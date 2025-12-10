Qi2-standardi on saanut Android-markkinoilla toistaiseksi viileän vastaanoton, mutta tilanne muuttuu nopeasti. Tuore vuoto vahvistaa, että Samsung ottaa täyden Qi2-tuen käyttöön tulevassa Galaxy S26 -sarjassaan, joten ensimmäistä kertaa magneettirengas integroidaan suoraan puhelimen runkoon. Samalla Samsung siirtyy uuden Qi 2.2 -teholuokan käyttöön, mikä nostaa langattoman latauksen nopeuden jopa 25 wattiin.
Käytännössä tämä kääntää koko Android-leirin suunnan. Kun markkinoiden suurin valmistaja omaksuu magneettisen kohdistuksen ja korkean lataustehon, Qi2:sta tulee ensimmäistä kertaa todellinen vaihtoehto valmistajakohtaisille latausratkaisuille. Galaxy S26 Ultran odotetaan tukevan 25 watin Qi2-latausta, kun taas sarjan muut mallit yltävät 20 wattiin. Tehot ovat selkeä askel aiempaan, sillä Qi2:n alkuperäinen 15 watin raja on jäänyt jälkeen kilpailijoiden omista protokollista.
Wireless Power Consortiumin tietokantaan ilmestynyt Samsungin uusi Magnet Wireless Battery Pack kertoo myös valmistajan ratkaisseen yhden rakenteellisen ongelman. Galaxy-puhelimien suuri kameramoduuli on aiemmin estänyt monien Qi2-lisälaitteiden tasaisen kiinnittymisen. Samsungin akkupakkaus käyttää pidennettyä magneettirakennetta, joka ulottuu kamerakehyksen ohi, ja sama lähestymistapa on nähty yrityksen omissa magneettisissa lompakkoratkaisuissa.
Vuoden 2024 lopussa Qi2 ei juurikaan kiinnostanut Android-valmistajia. Nyt Samsungin täysi tuki ja korkeampi teholuokka voivat muuttaa tilanteen nopeasti. Kun sekä puhelimet että lisälaitteet siirtyvät magneettiseen kohdistukseen, langaton lataus voi vihdoin nousta käytännön vaihtoehdoksi kaapelille myös Android-maailmassa. Samsungin valinta tekee Qi2:sta ensimmäistä kertaa aidosti koko ekosysteemiä ohjaavan standardin.