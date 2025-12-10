Renesas laajentaa RA-mikro-ohjainperhettään merkittävällä tavalla tuomalla siihen yhtiön ensimmäiset Wi-Fi 6 -ratkaisut. Uudet RA6W1- ja RA6W2-piirit tuovat nopean kaksikaistaisen Wi-Fi-yhteyden suoraan MCU-arkkitehtuuriin, ja RA6W2 lisää samaan pakettiin myös Bluetooth LE -radion. Julkaisu on merkittävä etenkin IoT- ja kotiautomaatiosovelluksille, joissa Wi-Fi on perinteisesti ollut haasteellinen tekniikka suuren virrankulutuksensa vuoksi.
Renesas pyrkii tekemään Wi-Fi 6:sta aidosti sulautettuihin laitteisiin sopivan, ja uutuuksien tärkein ominaisuus onkin erittäin pieni tehonkulutus. Piirit kuluttavat lepotilassa vain 200 nanosta muutamaan mikroampeeriin ja pysyvät niin sanotussa "sleepy connected" -tilassa alle 50 µA:n kulutuksella. Target Wake Time -tekniikka mahdollistaa pitkät unijaksot ilman, että pilviyhteys tai etäohjaus kärsivät. Tämä on ollut erityinen kipukohta IoT-laitteissa, joissa akkukesto ja reaaliaikainen yhteys vaativat kompromisseja.
Piirit perustuvat 160 MHz:n Cortex-M33 -ytimen ja 704 kilotavun SRAM:n muodostamaan RA-arkkitehtuuriin, joten niitä voidaan käyttää täysin itsenäisinä sovituspiireinä ilman erillistä isäntämikro-ohjainta. Tarjolla on kuitenkin myös host-malli, jossa uutuuspiiri toimii erillisen RA-sarjan MCU:n langattomana liityntänä. Molemmat tuodaan osaksi Renesasin FSP-ohjelmistopakettia ja e² studio -kehitysympäristöä, mikä helpottaa koodin uudelleenkäyttöä RA-alustalla.
Kaksikaistainen tuki 2,4 ja 5 gigahertsin alueille tekee Wi-Fi-yhteydestä vakaamman ja vähemmän ruuhkille alttiin, ja OFDMA-tuella saavutetaan parempi läpimeno etenkin tiheissä ympäristöissä. RA6W1 on lisäksi RED-sertifioitu ja valmiiksi Matter 1.4 -yhteensopiva, mikä helpottaa älykotilaitteiden kehitystä.
Renesas tuo MCUn rinnalle myös valmiit, maailmanlaajuisesti sertifioidut moduulit, jotka sisältävät antennin, protokollapinot ja RF-suunnittelun. Moduulien tavoitteena on pudottaa merkittävästi suunnittelun riskitasoa ja lyhentää markkinoille menoaikaa.
Yhtiön mukaan uutuudet tuovat kehittäjille mahdollisuuden rakentaa Wi-Fi 6 -pohjaisia IoT-laitteita, jotka ovat sekä jatkuvasti verkossa että aidosti energiatehokkaita – yhdistelmä, jota perinteinen Wi-Fi ei ole helpolla tarjonnut. Renesas tarjoaa MCU:ille 15 vuoden ja moduuleille 10 vuoden tuotetuen.