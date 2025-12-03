Lataa laitteet auringon- tai sisävalosta

Belgialainen e-peas on esitellyt AEM15820-energiankeruupiirin, joka on suunniteltu hyödyntämään hybridiaurinkokennojen koko tehoalueen. Hybridikennojen etuna on kyky tuottaa energiaa sekä sisävalaistuksessa mikrowattitasolla että suorassa auringonpaisteessa useiden wattien teholla. Uusi PMIC pystyy käsittelemään tämän koko skaalan, mikä avaa tien käytännössä itseään lataaville kuluttaja- ja IoT-laitteille.

AEM15820 sopii erityisesti pienikokoisiin ja kannettaviin laitteisiin, jotka voivat jatkaa toimintaansa ilman perinteistä latauskäyttäytymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi itseään lataavat kuulokkeet ja latauskotelot, älylasit, e-lukulaitteet, urheilu- ja retkeilytietokoneet sekä älyreppujen integroidut tehomoduulit. Samalla piiri skaalautuu myös staattisempiin sovelluksiin, kuten pieniinkin valvontakameroihin ja IoT-sensorisolmuihin, joiden energiansaanti vaihtelee suuresti ympäristöstä riippuen.

Piirin arkkitehtuuri tukee 5 µA – 1 A tulovirtoja ja osaa siirtyä automaattisesti matalan ja korkean tehon tilojen välillä. Cold start -toiminto käynnistyy jo 275 mV / 5 µW syötöllä, minkä ansiosta energiaa voidaan kerätä jopa erittäin heikossa sisävalossa. Mukana on myös MPPT-toiminto, joka voidaan konfiguroida joko avoimen piirin jännitesuhteen tai vakiojännitetilan mukaan, joten piiri toimii tehokkaasti PV-kennojen lisäksi RF-, värinä- ja pulssilähteiden kanssa.

AEM15820 sisältää valittavan 0,6–3,3 voltin regulaattorin jopa 100 mA kuormille sekä kattavat suojaustoiminnot erilaisten ladattavien varastoelementtien (Li-ion, LiPo, LiC, keraamiset akut) turvalliseen käyttöön. Lisäksi mukana on 5 V sisääntulo nopeaa verkkolatausta varten tilanteisiin, joissa ympäristöstä ei saada energiaa pitkään aikaan.

I²C- ja GPIO-ohjauksella kaikki asetukset voidaan määrittää lennossa, mukaan lukien latausrajat, lämpötilasuojaus, regulaattorien ohjaus ja sovellukselle tarjottu data. Piirin keskimääräisen energiansiirron monitorointi (APM) mahdollistaa tarkan seurannan siitä, kuinka paljon energiaa on kerätty ja mihin se on kulunut.

AEM15820 toimitetaan 5×5 mm QFN40-kotelossa, ja evaluaatiokortit ovat saatavilla heti. Lisätietoja täällä.