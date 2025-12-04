Winbond vie teollisuuden DDR4-muistit uudelle tasolle

Winbond on esitellyt uuden 8 gigabitin DDR4-muistin, joka nostaa teollisuus- ja sulautettujen järjestelmien perinteisen DDR4-teknologian aivan uudelle suorituskyky- ja tehokkuustasolle. Yhtiö valmistaa uutuuden omalla 16 nanometrin prosessillaan, mikä tuo pienemmän sirukoon, alhaisemman virrankulutuksen ja paremman signaalieheyden – ominaisuuksia, joita teollisuus edellyttää pitkän elinkaaren laitteistoilta.

Vaikka DDR5 yleistyy kuluttajamarkkinoilla, monet teolliset laitteet, IPTV-boksit, verkon reunalaitteet, palvelimet ja IPC-tietokoneet nojaavat edelleen DDR4:ään sen vakauden ja kypsän ekosysteemin vuoksi. Winbondin uutuus vastaa tähän kehitykseen tuomalla DDR4:ään ominaisuuksia, jotka muistuttavat jo seuraavan sukupolven suorituskykyä.

Uuden prosessisukupolven ansiosta muisti yltää jopa 3600 megabitin datanopeuteen, mikä on koko luokan ensimmäinen ja ylittää viralliset DDR4-nopeusluokitukset. Samalla pienempi die mahdollistaa suuremman kapasiteetin ilman pakettikoon kasvattamista ja alentaa järjestelmän kokonaiskustannuksia. Prosessin optimointi vähentää myös vuotovirtoja ja parantaa toimintaa laajassa lämpötila-alueessa, mikä on kriittistä teollisissa koteloissa ja suljetuissa edge-ratkaisuissa.

Winbond korostaa erityisesti toimitusvarmuutta: koska suunnittelu ja valmistus tapahtuvat kokonaan sen omissa tiloissa Taiwanissa, asiakkaille voidaan taata pitkä saatavuus ja KGD-toimitukset monipiiripaketteihin. DDR4-tuote on osa laajempaa 16 nm:n portfoliota, johon on tulossa mm. 8 Gb LPDDR4, 16 Gb DDR4 ja CUBE-muistiratkaisuja.

Yhtiön mukaan uusi 8 Gb DDR4 tarjoaa asiakkaille tavan jatkaa DDR4-ekosysteemin hyödyntämistä, mutta selvästi paremmalla suorituskyvyllä ja energiatehokkuudella – juuri sillä, mitä pitkän elinkaaren teollisuusjärjestelmät tällä hetkellä etsivät.