Huoltoyritys paikansi Teslan akkuongelmat Kiinaan

Kroatialainen sähköautokorjaamo EV Clinic on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa väittämällä, että suurin osa sen havaitsemista Tesla Model 3 ja Model Y -akkuvioista liittyy nimenomaan Kiinassa valmistettuihin LG Energy Solutionin 2170-kennoihin. Yrityksen mukaan ongelmia esiintyy erityisesti niin sanotuissa ”Covid-kauden” 2020–2021 tuotantoerissä, joita käytettiin Shanghain tehtaalla koottujen pitkän kantaman Model 3 ja Model Y -mallien akuissa.

EV Clinicin havaintojen mukaan tietyissä LG:n NCM- ja NCMA-kennosarjoissa esiintyy tavallista enemmän yksittäiskennojen vastuksen nousua ja epätasapainoa. Yritys korostaa samalla, että LG:n USA:ssa ja Etelä-Koreassa valmistetut kennot ovat laadultaan selvästi tasaisempia kuin Kiinan tuotanto. ”Sama brändi, eri tuote”, korjaamo kommentoi viitaten havaittuihin laatueroihin.

Asiantuntijoiden mielestä väitteissä on kuitenkin tärkeä huomioida konteksti. Eurooppaan toimitetuissa Model 3/Y Long Range -malleissa on vuosina 2020–2024 käytetty runsaasti juuri Shanghaissa koottuja LG-akkuja, mikä selittää luonnollisesti sitä, miksi tällaisia pakkeja päätyy huoltoliikkeisiin eniten. Lisäksi merkittävä osa maailman akkutuotannosta on keskittynyt Kiinaan, sillä myös raaka-aineketjut ja valmistuskapasiteetti sijaitsevat siellä.

Laajempaa dataa ei toistaiseksi ole. Tesla ei ole vahvistanut ongelmaa, eikä kyseisistä akuista ole annettu takaisinkutsuja tai muita virallisia turvallisuustiedotteita. Myöskään riippumattomat telemetria-analyysit eivät osoita kattavaa vikaantumisaaltoa, vaikka LG:n pakkien hieman nopeampi kapasiteetin lasku onkin aiemmin dokumentoitu.

EV Clinicin havainnot ovat siis yksi korjaamokohtainen näkökulma, joka heijastaa nimenomaan heidän asiakaskuntaansa ja alueellista autokantaa. Keskustelu käy silti kuumana: käyttäjät haluavat tietää, onko kyseessä todellinen laatuongelma — vai vain tilastollinen vinouma, jonka juuret ovat Teslan toimitusketjuratkaisuissa ja Kiinan johtavassa asemassa akkuteollisuudessa.

