Mitä pitää ottaa huomioon, jos suunnittelee ihmisen tavoin käyttäytyvää humanoidirobottia? Miten signaalit reititetään? Miten syötetään sähköä? Miten liittimet valitaan, jotta laite kestää siihen kohdistuvat rasitukset?
DigiKey järjestää 10. joulukuuta maksuttoman webinaarin, jossa käydään läpi humanoidirobottien suunnittelun kriittisiä haasteita ja niihin liittyviä liitinratkaisuja. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä liitinvalmistaja Hirosen kanssa, ja luvassa on konkreettisia näkökulmia suunnittelun prioriteetteihin, vältettäviin sudenkuoppiin sekä siihen, millaisia tekniset ratkaisut ovat nousseet humanoidien suunnittelun ytimeen.
Humanoidirobottien markkina kasvaa nopeasti, ja järjestelmät vaativat äärimmäisen kevyitä, mekaanisesti kestäviä ja korkeanopeuksisia liitäntöjä päästä jalkoihin. Webinaarissa Hirosen asiantuntijat käsittelevät muun muassa:
- signaali- ja tehoreitityksen reaalimaailman haasteita
- liitinstrategioita liikkeeseen, rasituskestoon ja painon minimointiin
- korkeanopeuksisen datan vaatimuksia näkö-, sensorointi- ja AI-prosesseissa
- ratkaisuja miniaturisaatioon, modulaarisuuteen ja järjestelmäintegraatioon
- käytännön sovelluksia humanoideissa, proteeseissa, kirurgiarobotiikassa ja avustavassa liikkumisessa
DigiKeyn tekninen markkinointi-insinööri Shawn Luke muistuttaa, että humanoidirobotit ovat yksi vaativimmista insinööriprojekteista. - Oli kyseessä robottikäsi, konenäkö tai AI-integraatio, tämä webinaari tarjoaa arvokasta tietoa suunnittelun tueksi.
- Humanoidirobotiikan kehitys nojaa nopeaan dataan, vakaaseen tehoon ja tarkkoihin mekaanisiin toleransseihin. Pienikokoiset ja luotettavat liittimet ovat avain siihen, että nämä järjestelmät saadaan toimimaan, sanoo Hirosen mekaniikkainsinööri Jorge Jimenez.
Webinaari on maksuton ja sen tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Webinaariin voi rekisteröityä täällä.