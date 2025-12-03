LUMI-tekoälyhubi avautui Otaniemessä

LUMI-tekoälytehtaan hubiprojektin päällikkö Eeva Harjula (CSC) korostaa, että uusi Otaniemen hubi tuo tekoälyn mahdollisuudet konkreettisesti lähemmäs opiskelijoita, startup-yrityksiä ja pk-sektoria. - Tavoitteena on luoda kohtaamispaikka, jossa syntyy uusia ideoita ja yhteistyötä suomalaisen tutkimuksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyväksi. Otaniemen hubi toimii LUMI-tekoälytehtaan päähubina” Harjula sanoo.

Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle avattu uusi LUMI-tekoälyhubi tarjoaa työskentely- ja koulutusympäristön, jonka tarkoitus on vastata kasvavaan, käytännönläheiseen tekoälykehityksen tarpeeseen. Hubi tukee innovointia tarjoamalla tilat hackathoneille, työpajoille, koulutuksille ja yritystapaamisille sekä asiantuntija-apua LUMI-tekoälytehtaan laskenta- ja dataresurssien hyödyntämiseen.

Uusi tila sijaitsee samassa kerroksessa ELLIS-instituutin kanssa, mikä tarjoaa suoran yhteyden huipputason tekoälytutkimukseen, mutta käyttö ei edellytä tutkijataustaa. Hubi on avoin opiskelijoille, startupeille ja pk-yrityksille, ja sen tiloja voivat varata myös muut toimijat tekoälyteemaisia tapahtumia varten.

LUMI-tekoälytehtaan palveluista vastaava johtaja Aleksi Kallio (CSC) näkee fyysiset hubit ”dynaamisina laboratorioina”, joissa palveluita kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. - Haluamme tukea tieteellisten yhteisöjen ja yritysten kohtaamisia- Hubien kautta syntyneet palvelut tuodaan nopeasti käyttöön koko Euroopalle, Kallio sanoo.

LUMI-tekoälytehdas on yksi EU:n ensimmäisistä ja samalla suurin unionin 19 tekoälytehtaasta. Palvelut ovat maksuttomia startupeille, pk-yrityksille ja akateemisille tutkijoille. Tekoälytehdas hyödyntää alkuvaiheessa Kajaanissa sijaitsevaa LUMI-supertietokonetta, joka vaihtuu vaiheittain uuden sukupolven LUMI-AI-järjestelmään. Myöhemmin kapasiteettia täydentää myös LUMI-IQ-kvanttitietokone, joka mahdollistaa kvanttilaskennan ja tekoälyn yhdistävät sovellukset.

Otaniemen hubi toimii koko tekoälytehtaan päähubina, ja seuraavat hubit avataan Tšekin Ostravaan ja Helsingin Kumpulan kampukselle. Hubien toimintaa tuetaan myös virtuaalisesti, sillä tapahtumia ja koulutuksia tullaan järjestämään hybridinä eri hubien kesken.

Kuva: Mikael Kanerva, CSC.