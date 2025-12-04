DP Patterning ja ams OSRAM ovat esitelleet uudenlaisen ratkaisun, joka voi muuttaa autojen sisävalaistuksen suunnittelua merkittävästi. Yhtiöiden kehittämä konsepti esiteltiin ensi kertaa marraskuussa Productronica-messuilla Münchenissä.
Keskiössä on DP Patterningin patentoitu Dry Phase Patterning (DPP) -tekniikka. Sen avulla valmistetaan erittäin ohuita ja taivutettavia piirilevyjä, joissa yksittäinen alumiininen johdinkerros jyrsitään esiin täysin ilman perinteisessä PCB-tuotannossa käytettyjä kemikaaleja. Yrityksen mukaan prosessi vähentää valmistuksen ympäristökuormaa jopa 98 prosenttia.
Ams OSRAM tuo kokonaisuuteen älykkään sisävalaistuksen ohjauksen. Ratkaisu hyödyntää yhtiön Open System Protocol (OSP) -protokollaa sekä AS1163-lediajuria, joiden avulla voidaan ketjuttaa sadat valopisteet, sensorit ja pienet toimilaitteet yhden ainoan johdon varaan. Tämä yksinkertaistaa auton sisätilojen valaistusarkkitehtuuria ja mahdollistaa huomattavasti luovemmat valopintojen ja valolistojen muodot.
– Yhdistämällä älykkään LED-ohjauksen DP Patterningin joustaviin piirilevyihin tuomme suunnittelijoille aivan uuden muotoiluvapauden. Ratkaisu mukautuu monimutkaisiin pintoihin ja avaa tietä kestävämmille sisätilojen valaistuksille ja efekteille, kertoo Andrea Maria Saraceno ams OSRAMilta.
Yhteistyö alkoi keväällä 2025, ja nyt esitelty demonstrattori näyttää, miten tulevaisuuden ambient-valaistus ja sisätilojen valotehosteet voidaan rakentaa aiempaa ohuemmin, kevyemmin ja ympäristöystävällisemmin. Sovelluksia ovat esimerkiksi kaarevat valolistat, paneeliin integroidut valopinnat sekä yksilöllisesti muotoiltavat ambient-ratkaisut.
