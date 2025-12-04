PCB-suunnittelun virheet eivät aiheuta vain pieniä häiriöitä. Ne voivat rikkoa toiminnallisuuden, pysäyttää sertifioinnit, syödä akut tyhjiksi, heikentää luotettavuutta tai jopa tehdä tuotteesta mahdottoman valmistaa. Näin muistuttaa suunnitteluasiantuntija John Teel, joka käy uudella videollaan läpi 21 yleisintä ja vakavinta virhettä, joita hän näkee toistuvasti sadoissa tekemissään suunnittelukatselmoinneissa.
1. Katkonainen maataso – yleisin ja kohtalokkain virhe
Yhtenäinen maataso on paras suoja EMC-häiriöitä vastaan, mutta monissa korteissa ground on pirstottu kapeilla silloilla, aukoilla tai kuparikatkoksilla. Paluuvirrat kiertävät pitkiä reittejä, jolloin silmukat kasvavat ja säteily lisääntyy. Ongelma on erityisen paha kaksikerroslevyissä, joissa kunnollista maatasoa ei käytännössä saada.
2. Puutteellinen akku- ja lataussuojauksen suunnittelu
Thielin mukaan akku on tuotteen vaarallisin komponentti ja juuri sen suojauksessa nähdään räikeimpiä virheitä. Ylisulku, ylipurkaus, oikosulkusuoja ja lämpötilavarmistus jätetään pois, jolloin seurauksena voivat olla turpoavat akut, sammumiset tai pahimmillaan tulipalo.
3. Vialliset tai heikot juotokset
Heikkolaatuinen juotos on yksi yleisimmistä syistä kenttävikoihin. Ilman oikeaa suunnittelua nastat eivät lämpene tasaisesti, via-in-pad ilman täyttöä imee juotteen pois ja tärinälle altistuvat liittimet irtoavat. Kaikki tämä heikentää laitteen tyypillistä käyttöikää.
4. Antennin huono sijoittelu
Langattoman suorituskyvyn suurin yksittäinen tappaja on antennin väärä sijoitus.
Antennit löytyvät liian lähellä kuparivaluja, muoviripoja tai jopa metalliruuveja. Keepout-alueita rikotaan ja moduulien valmistajan ohjeita ei noudateta. Tuloksena kantama puolittuu ja sertifiointi takkuaa.
5. Kytkentäregulaattorin sijoittelu
Kytkentäregulaattori näyttää harmittomalta kaaviossa, mutta layoutissa pienikin virhe kasvattaa säteilyä voimakkaasti. Datalehden layout-suosituksista poikkeaminen aiheuttaa usein CE/FCC-epäonnistumisen, vaikka piirilevy toimisi näennäisesti oikein.
6. Testipisteet puuttuvat – ja tuotanto muuttuu painajaiseksi
Yksi tavallisimmista ja kalleimmista virheistä on testipisteiden puute. Ilman niitä valmistaja ei voi mitata jännitteitä tai tarkastaa väyliä, ja vikojen löytäminen siirtyy asiakkaalle.
Pahimmillaan tehtaalle on rakennettava erikoiskiinnitin, mikä kasvattaa kustannukset moninkertaisiksi.
John Teelin kattava video löytyy täältä.