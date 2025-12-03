Murata on esitellyt maailman ensimmäisen 15 nF:n ja 1,25 kilovoltin jännitekestolla varustetun C0G-tyypin monikerroskeramiikkakondensaattorin (MLCC), joka on pakattu poikkeuksellisen pieneen 1210-kokoluokkaan (3,2 × 2,5 mm). Uutuus vastaa suoraan SiC-MOSFET-tekniikan kasvavaan tarpeeseen, jossa korkeajännitteiset ja erittäin vähän häviävät komponentit ovat välttämättömiä resonanssi- ja snubber-piireissä.
SiC-transistorit toimivat yhä useammin 1,2 kilovoltin tasolla ja kytkeytyvät huomattavasti nopeammin kuin perinteiset piipohjaiset MOSFETit. Tämä asettaa kondensaattoreille vaatimuksia, joita suuret foliokondensaattorit tai perinteiset MLCC-komponentit eivät enää täytä: kapasitanssin täytyy pysyä vakaana lämpötilan ja jännitteenvaihteluiden yli, häviöiden on oltava erittäin pieniä ja fyysisen koon mahdollisimman pieni.
Muratan uusi C0G-MLCC täyttää nämä ehdot ensimmäistä kertaa näin pienessä kotelossa. Yrityksen oman keraami- ja elektrodimateriaaliteknologian sekä tarkan kerrosrakenteen ansiosta 1,25 kV:n nimellisjännite ja 15 nF:n kapasitanssi voidaan nyt tarjota kompaktissa muodossa. C0G-dielektriitti takaa lisäksi täysin vakaat ominaisuudet –55…+125 °C lämpötilassa ilman tyypillistä X7R/X5R-tyyppistä kapasitanssin droop-ilmiötä.
Uutuus on suunnattu erityisesti sähköautojen OBC-latausjärjestelmiin, teholähteiden resonanssipiireihin ja nopeisiin snubber-ratkaisuihin, joissa komponenttitiheys ja luotettavuus ovat kriittisiä. Kapasitanssivalikoima ulottuu 4,7 nF:stä 15 nF:iin toleransseilla ±1…±5 %.
Murata aikoo jatkaa samankaltaisten MLCC-komponenttien jännitekeston ja kapasitanssitiheyden kasvattamista sekä valmistuksen ympäristöjalanjäljen pienentämistä. Uutuus osoittaa, miten pitkälle keraamiteknologia on edennyt SiC-pohjaisten suurtehosovellusten vaatimuksia kohti.