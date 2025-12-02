ICEYE on nostanut kaupallisen satelliittitutkan suorituskyvyn uudelle tasolle tuomalla konstellaatioonsa uuden neljännen sukupolven Gen4-SAR-satelliitin. Uusin laukaisu sisälsi viisi satelliittia, joista yksi on ICEYEn oma Gen4-alusta – ensimmäinen kaupallisesti saatavilla oleva SAR-satelliitti, joka yltää jopa 16 senttimetrin erotuskykyyn.
16 senttimetrin resoluutio perustuu Gen4-sukupolven antenniin, signaalinkäsittelyyn ja laitteistoarkkitehtuuriin, ei konstellaation kokoon eli satelliittien määrään. Se tarkoittaa, että satelliitti kykenee erottamaan maanpinnalla olevia kohteita, jotka ovat noin 0,16 metrin päässä toisistaan. Kyseessä on korkein kaupallisesti saatavilla oleva SAR-resoluutio maailmassa.
SAR-tekniikassa resoluutio tarkoittaa tutkasignaalin erotuskykyä, ei optista pikseliä. Mutta käytännössä Gen4 kykenee havaitsemaan esimerkiksi pieniä ajoneuvoja, rakenteita, muutoksia maaston pinnassa ja sotilaskaluston muotoja säästä ja vuorokaudenajasta riippumatta.
ICEYE laukaisi viisi uutta SAR-satelliittia SpaceX:n Transporter-15 -mission mukana 28. marraskuuta Vandenbergistä. Kaikki satelliitit ovat jo yhteydessä maahan ja käyttöönottovaihe on käynnissä.
Uusista aluksista osa menee suoraan asiakasohjelmiin, kuten Kreikan kansalliseen avaruusohjelmaan, Puolan armeijan MikroSAR-ohjelmaan ja BAE Systemsin Azalea-konstellaatioon.
ICEYE on laukaissut yhteensä 62 satelliittia vuodesta 2018, joista 22 tänä vuonna. Satelliittimäärän kasvu ei paranna yksittäisen kuvan resoluutiota, mutta se tiivistää kuvausten revisit-aikoja ja nostaa järjestelmän käyttövarmuutta. Tämä on keskeinen etu ISR- ja puolustussektorin käyttäjille.