ICEYE on nostanut kaupallisen satelliittitutkan suorituskyvyn uudelle tasolle tuomalla konstellaatioonsa uuden neljännen sukupolven Gen4-SAR-satelliitin. Uusin laukaisu sisälsi viisi satelliittia, joista yksi on ICEYEn oma Gen4-alusta – ensimmäinen kaupallisesti saatavilla oleva SAR-satelliitti, joka yltää jopa 16 senttimetrin erotuskykyyn.

Samsung on esitellyt Galaxy Z TriFoldin – yhtiön ensimmäisen kolmesti taittuvan älypuhelimen, joka avautuu kolmiosaisesta rungosta täysikokoiseksi 10-tuumaiseksi tabletiksi. Uutuus ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa Suomen markkinoille, mutta teknisesti kyseessä on yksi Samsungin kunnianhimoisimmista mobiililaitteista vuosiin.

Maailman verkkoliikenteessä koettiin yllättävä käänne: desktop-tietokoneet ohittivat älypuhelimet ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Jemlit.comin kokoamien StatCounter-tilastojen mukaan pöytäkoneiden osuus globaalista web-liikenteestä nousi lokakuussa 49,7 prosenttiin, kun älypuhelimet jäivät 48,98 prosenttiin.

Belgialainen demonstraatiosatelliitti IPERLITE on noussut radalleen, ja sen myötä avaruudessa testataan uuden sukupolven hyperspektrikuvausta. Keskiössä on IMECin kehittämä 12 megapikselin hyperspektrianturi, joka lupaa selvästi tarkempaa ja käyttökelpoisempaa dataa kompakteista satelliiteista kuin aiemmat ratkaisut.

DRAM-markkina on kääntynyt syksyn aikana jyrkkään nousu-uraan, ja vaikutukset näkyvät pian myös harrastajien ja PC-rakentajien kukkarossa. TrendForcen tuoreiden lukujen mukaan globaalit DRAM-tulot kasvoivat kolmannella neljänneksellä peräti 30,9 prosenttia edellisestä kvartaalista ja nousivat 41,4 miljardiin dollariin. Taustalla ovat sekä sopimushintojen jyrkkä nousu että kasvaneet bittitoimitukset – ja erityisesti HBM-muistien voimakas kysyntä tekoälymarkkinoilla.

Vuosi 2026 merkitsee kyberturvalle murrosta, jossa kolme samanaikaisesti etenevää teknologian aaltoa – agenttinen tekoäly, kvanttilaskenta ja Web 4.0 -ympäristöt – muuttavat riskikenttää perusteellisemmin kuin mikään aiempi yksittäinen kehityssuunta. Check Pointin tuore raportti kuvaa tulevaa vuotta ”teknologiseksi tsunamiksi”, jossa autonomiset järjestelmät, immersiiviset digitaaliset käyttöliittymät ja salausmenetelmien murros haastavat yritysten resilienssin aivan uudella tasolla.

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi. Lue lehti ja osallistu joulukuun kisaan.

Marraskuun puhelinmyynti vahvisti jälleen suomalaismarkkinoiden selvän kahtiajaon: kuluttajia vetävät edulliset Android-mallit, mutta yritysasiakkaiden puolella Apple hallitsee käytännössä suvereenisti. Sekä DNA:n että Elisan tuoreet listat osoittavat, että iPhone 17 -sarja nousi yritysten myyntitilastojen kärkeen ylivoimaisella marginaalilla, eikä haastajista ollut todellista uhkaa Applen asemalle.

Tekoälyn vaikutukset koodaamiselle ovat mullistavia, mutta uusi työkalu tuo mukanaan uusia riskejä. Sulautetuissa järjestelmissä yksikin hallusinoitu C-rivikomento voi rikkoa muistin, häiritä keskeytysrutiinia tai aiheuttaa määrittelemätöntä käyttäytymistä, kirjoittaA NewRocketin toimitusjohtaja Frank Palermo.

Valmistava teollisuus on siirtymässä aikakauteen, jossa totutut globaalit rakenteet eivät enää päde. Tämä oli talouskommentaattori Frank Hvidin keskeinen viesti OMRONin Nordic Partner Summit -tapahtumassa Ystadissa. Hänen mukaansa Eurooppa ja Pohjoismaat ovat astuneet uuteen, epävarmuuden värittämään talousympäristöön, jossa Kiinan seuraava kehitysvaihe – niin kutsuttu Kiinan 2.0 – muokkaa kilpailuasetelmaa perustavanlaatuisesti.

Tuore Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus antaa poikkeuksellisen selkeän viestin: polttoainekäyttöisillä lisälämmittimillä tehty esilämmitys ei vähennä dieselauton kokonaispäästöjä – vaan lisää niitä huomattavasti. FM Henri Oikarisen aerosolifysiikan alan väitöstyö osoittaa, että lisälämmittimet tuottavat niin suuria pienhiukkasmääriä, että esilämmitys voi vastata jopa satojen kilometrien ajoa päästöjen näkökulmasta.

OpenAI on vahvistanut, että sen API-palvelun käyttäjiin liittyvää dataa on päätynyt ulkopuolisen hyökkääjän haltuun Mixpanel-analytiikkatyökalun kautta. Kyse ei ollut OpenAI:n omien järjestelmien murrosta, vaan tietoturvapoikkeama tapahtui Mixpanelin ympäristössä. ChatGPT-käyttäjiin tapaus ei vaikuttanut.

Tamperelainen HMI Technologies Oy on voittanut Tuottava Idea 2025 -kilpailun startup-sarjan Spogen.AI Smart Assistant -ratkaisullaan. Kyseessä on raskaiden työkoneiden käyttäjille ja huoltoteknikoille suunnattu puhuva tekoälyavustaja, joka tuo reaaliaikaisen, kontekstia ymmärtävän ohjauksen suoraan työskentely-ympäristöön.

Melexis on esitellyt uuden MLX91299-suojapiirin, joka lupaa merkittävän parannuksen SiC-tehomoduulien kytkentäkäyttäytymiseen. Uutuus on piipohjainen, moduulin sisään integroitava suodinpiiri (RC-snubber), jonka tarkoitus on vaimentaa SiC-komponenttien luontaisesti tuottamia jännitepiikkejä ja värähtelyä.

Energiateknologiajätti Schneider Electricin uusi tutkimus paljastaa pysäyttävän totuuden: suljetut, laitekeskeiset automaatiojärjestelmät maksavat keskisuurille teollisuusyrityksille keskimäärin 11,28 miljoonaa dollaria vuodessa eli noin 7,5 prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus, jonka toteutti analytiikkatalo Omdia, osoittaa suljettujen järjestelmien olevan yksi teollisuuden suurimmista piilokustannusten lähteistä.

Sony Semiconductor Solutions on julkistanut uuden LYTIA 901 -kuvakennon, joka tulee määrittämään vuoden 2026 premium-älypuhelinten kameratason. Kyseessä on 1/1.12 tuuman noin 200 megapikselin CMOS-kenno, jossa on ensimmäistä kertaa puhelimen kuvaanturiin sisäänrakennettu AI-pohjainen remosaic-prosessointi.

Espoolainen IQM Quantum Computers investoi yli 40 miljoonaa euroa Suomen tuotantolaitoksensa laajentamiseen. Yhtiö lähes kaksinkertaistaa puhdastilansa ja järjestelmäkokoonpanolinjastonsa kapasiteetin, mikä mahdollistaa jopa 30 kvanttitietokoneen valmistamisen vuodessa.

Kyberturvayhtiö Arctic Wolf varoittaa uudesta ja nopeasti kehittyvästä hyökkäyskampanjasta, jossa venäläisvetoiset hakkeriryhmät pyrkivät murtautumaan eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin organisaatioihin väärennettyjen selainpäivitysten avulla. Kohteina ovat erityisesti yritykset ja toimijat, joilla on yhteistyö- tai tukisuhteita Ukrainaan.

Ruotsalainen Qoitech on testannut viiden tunnetun AAA-alkalipariston suorituskykyä realistisilla kuormitusprofiileilla. Tulokset olivat yllättävän selvät: kiinalaisen GP Batteriesin AAA-paristot nousivat testin kärkeen lähes kaikissa tilanteissa – ja usein selvin marginaalein.

Kiinalainen GAC Group nousi viikonloppuna otsikoihin ilmoittamalla aloittaneensa täysin kiinteäelektrolyyttisten (all-solid-state) sähköauton akkujen tuotannon ensimmäisenä valmistajana maailmassa. Yhtiö lupaa akuillaan yli 1000 kilometrin toimintamatkaa, yli kaksinkertaisesti nykyisiin keskitason sähköautoihin verrattuna.