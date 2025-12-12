Rohde & Schwarz on tuonut markkinoille RF-tehosensorin, joka rikkoo pitkään voimassa olleen mittausteknisen rajan. Uusi NRP150T-lämpötehosensori mahdollistaa koaksiaalisen tehomittauksen yhdellä ja samalla liitännällä DC-tasolta aina 150 gigahertsiin saakka. Kyse ei ole yksittäisestä speksiparannuksesta, vaan muutoksesta tavassa, jolla erittäin korkeita taajuuksia on tähän asti ollut pakko mitata.
Perinteisesti koaksiaalisten RF-liittimien käytännön yläraja on tullut vastaan jo selvästi aiemmin. Yleisesti käytetyt 2,92 ja 2,4 millimetrin liittimet kattavat vain kymmenien gigahertsien alueen, ja jopa 1,0 millimetrin liittimillä koaksiaalinen mittaus on pysähtynyt noin 110 gigahertsiin. Tämän yläpuolella mittaukset on jouduttu tekemään aaltoputkilla tai useilla erillisillä, kapeakaistaisilla mittaketjuilla.
Ongelma ei ole ollut vain liittimen koko, vaan koko mittausketjun hallinta. Taajuuden noustessa pienimmätkin mekaaniset toleranssivirheet heijastuvat voimakkaasti mittaustulokseen, impedanssisovitus heikkenee ja häviöt kasvavat nopeasti. Lisäksi aaltoputkiratkaisut ovat luonteeltaan taajuusalueittain rajattuja, eikä niillä voida mitata DC-tasolle asti. Tämä on pakottanut käyttämään useita sensoreita, liitinadaptereita ja erillisiä kalibrointeja saman järjestelmän testaamisessa.
Rohde & Schwarzin ratkaisu perustuu uuden sukupolven 0,80 millimetrin koaksiaaliliittimeen, joka tukee taajuuksia 150 gigahertsiin asti ja säilyttää samalla DC-kytkennän. Varsinainen uutuus ei kuitenkaan ole pelkkä liitin, vaan se, että koko tehosensorin rakenne, impedanssinhallinta ja lämpötekninen vakaus on saatu toimimaan teollisesti luotettavalla tavalla näin laajalla taajuusalueella. Tämä mahdollistaa aidosti katkeamattoman mittausalueen ilman bandirajoja tai liitinvaihtoja.
Käytännössä tämä helpottaa merkittävästi mittausten tekemistä ja kalibrointia. Yhdellä sensorilla voidaan mitata koko taajuusalue yhdellä pyyhkäisyllä, mikä nopeuttaa esimerkiksi verkkoanalysaattorien validointia ja vähentää mittausepävarmuuksia. Samalla vältetään useista liitin- ja mittaketjun vaihdoista syntyvät virhelähteet.
Uutuudella on erityinen merkitys autojen seuraavan sukupolven tutkajärjestelmissä, joissa standardointityö ulottuu jo D-bandille aina noin 148,5 gigahertsiin saakka. Lisäksi laite soveltuu satelliittiviestintään, satelliittien välisiin linkkeihin ja radioastronomiaan, joissa siirtyminen yhä korkeammille taajuuksille on käynnissä.
Rohde & Schwarz korostaa myös mittausten jäljitettävyyttä. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä eurooppalaisten metrologialaitosten kanssa rakentaakseen NMI-jäljitettävän kalibrointiketjun D-bandille, mikä on edellytys taajuusalueen kaupalliselle ja teolliselle hyödyntämiselle. Tämä erottaa ratkaisun aiemmista tutkimus- ja laboratoriotason kokeiluista.