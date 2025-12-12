ICEYE on noussut Euroopan avaruusteknologian kärkijoukkoon. Yhtiön tuore 150 miljoonan euron rahoituskierros, jota täydentää 50 miljoonan euron secondary-järjestely, nostaa sen arvostuksen jo 2,4 miljardiin euroon.
Kierrosta johti General Catalyst, ja mukana oli laaja eurooppalainen sijoittajajoukko aina A.P. Moller Holdingista Bpifrancen ja Vinci/BGK:n kautta suomalaisiin instituutioihin, kuten Solidium, Ilmarinen, Keva, Varma, Tesi ja Lifeline Ventures.
ICEYEn asema perustuu sen kehittämään huippuluokan SAR-tekniikkaan (Synthetic Aperture Radar), joka sai alkunsa suomalaisesta tutkijoiden tekemästä pioneerityöstä. SAR havaitsee maanpinnan muutokset tutkapulssien avulla, eikä se ole riippuvainen valosta tai säästä. Toisin kuin optiset satelliitit, SAR näkee pilvien, savun ja pimeyden läpi ja pystyy tuottamaan jatkuvaa, objektiivista dataa kriittisiin sovelluksiin puolustuksessa, turvallisuudessa ja katastrofien hallinnassa. ICEYEn neljännen sukupolven ohjelmistorajatut satelliitit yltävät jopa 16 senttimetrin resoluutioon eli maailman tarkimpaan kaupalliseen SAR-kuvaukseen.
Yritys korostaa, että nopeus on muodostunut ratkaisevaksi tekijäksi asiakkaille, joiden on saatava vastaukset minuuteissa, ei päivissä. ICEYEn toimitusjohtaja ja perustaja Rafal Modrzewski kuvaa rahoituksen mahdollistavan sekä SAR-tiedustelun että datapalveluiden seuraavan kehitysvaiheen.
ICEYE on jo toimittanut kansallisia järjestelmiä useille Euroopan puolustusorganisaatioille, kuten Puolan asevoimille, Portugalille, Alankomaille, Kreikalle ja Suomen puolustusvoimille. Myös NATO hyödyntää yhtiön SAR-dataa.
Tähän mennessä ICEYE on laukaissut onnistuneesti 62 satelliittia. Yhtiö tähtää ensi vuodesta alkaen uuteen mittaluokkaan, jolloin uusia saterlliitteja valmistetaan yksi viikossa. Tavoitteena on kyky toimittaa suvereenia avaruusinfrastruktuuria liittolaismaille ennennäkemättömällä nopeudella ja teollisella skaalalla.