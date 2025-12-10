RAM-muistien hinnat ovat ampaisseet Suomessa ennätykselliseen nousuun, kertoo hintavertailupalvelu Hintaoppaan tuore data. Viimeisen kolmen kuukauden aikana peräti 96 prosenttia kaikista RAM-tuotteista on kallistunut yli kymmenellä prosentilla ja keskimääräinen nousu on poikkeukselliset +168 prosenttia.
Myös kiinnostus muistituotteisiin on kasvanut erittäin nopeasti. RAM-kategoria on noussut vuoden takaiseen verrattuna 305 prosenttia, ja pelkästään viimeisen 30 päivän aikana suosio on pompannut 471 prosenttia.
Hurjaa hintakehitystä selittää ennen kaikkea datapohjaisen tekoälyn kasvu. Datakeskusten laajentuminen on nostanut muistivalmistajien kysyntää globaalisti tasolle, johon tuotanto ei ole ehtinyt vastata. - RAM-muistien 168 prosentin keskimääräinen hinnannousu on jo ainutlaatuista. Kysyntäpiikki näkyy kansainvälisesti ja Suomessa, sanoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.
Yksi konkreettinen esimerkki on Corsairin Vengeance 2×16 Gt -muisti, jonka hinta oli lokakuussa 129,90 euroa. Nyt edullisin listattu hinta on 539,90 euroa.
Nousevat kustannukset voivat siirtyä nopeasti kuluttajatuotteisiin. Muistit ovat älypuhelinten, tietokoneiden ja muiden laitteiden keskeisimpiä komponentteja, ja Matinvesi-Bassett arvioi hintojen kohoavan jo ensi vuoden alkupuolella, erityisesti edullisten puhelinmallien kohdalla. Nousu voi näkyä joko korkeampina vähittäishintoina tai pienempinä muistimäärinä samalla hintatasolla.
Hintapaineet eivät rajoitu vain RAM-moduuleihin. Sisäisten SSD-levyjen hinnoista 84 prosenttia on kallistunut yli 10 prosenttia, keskimääräinen nousu on 51 prosenttia. Myös ulkoiset kovalevyt ovat nousutrendissä, sillä 49 prosentissa tuotteista hinnat ovat nousseet yli 10 prosentin ja keskimääräinen kasvu on 24 prosenttia.