Tria antaa Qseven-moduuleille pitkän eliniän

Tria Technologies on tuonut markkinoille kaksi uutta Qseven-moduulia, jotka pidentävät tämän suositun, mutta jo osin vanhentuneen COM-standardin elinkaarta jopa vuoteen 2034 – ja optiolla aina vuoteen 2039 saakka. Uudet TRIA-Q7-ASL- ja TRIA-Q7-ALN-moduulit perustuvat Intelin tuoreisiin Amston Lake- ja Alder Lake N -alustoihin, mikä tuo Q7-suunnitteluihin selvästi aiempaa enemmän suorituskykyä ilman tarvetta vaihtaa olemassa olevaa emolevyä.

Moduulit tarjoavat jopa kahdeksan ydintä ja Intelin Xe-arkkitehtuuriin perustuvan UHD-grafiikan, joka tukee kolmea erillistä 4K-näyttöä. Muistina käytetään tehokasta LPDDR5-tekniikkaa aina 32 gigatavuun asti. Liitäntöihin kuuluvat esimerkiksi USB 3.1, PCIe Gen3 ja eMMC 5.1, ja verkkoyhteyksistä huolehtii Intelin i226-pohjainen gigabitin tai 2,5 gigabitin Ethernet.

Tria korostaa, että uudet moduulit mahdollistavat suorituskyvyn noston ilman koko järjestelmän uudelleensuunnittelua. Tämä helpottaa esimerkiksi regulaatio- ja turvallisuusvaatimusten päivittämistä sekä pidentää käytössä olevien laitealustojen elinkaarta merkittävästi.

Erityisesti Q7-ASL-malli on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, sillä se kestää −40…+85 °C lämpötilat ja on mitoitettu ympärivuorokautiseen käyttöön.