Melexis on julkaissut MLX90642-lämpöanturiinsa valmiin, maksuttoman algoritmin, joka mahdollistaa ihmisten havaitsemisen, laskemisen ja paikantamisen ilman perinteisiä kameroita. Ratkaisu tuo seuraavan sukupolven havaitsemisen suoraan anturitasolle ja poistaa tarpeen kehittää omia lämpökuva-analytiikan algoritmeja.
Uusi kirjastomuotoinen ihmisten tunnistamisen algoritmi on optimoitu MLX90642:n 32×24 FIR-matriisille ja erityisesti kattoon asennettaville antureille ahtaissa tiloissa, kuten hisseissä, neuvotteluhuoneissa ja käytävissä. Koska anturi ei muodosta visuaalista kuvaa, ratkaisu on luonnostaan yksityisyysystävällinen ja toimii myös täydellisessä pimeydessä.
Algoritmi toimitetaan valmiiksi käännettynä (pre-compiled) kirjastona, jonka voi ladata Melexisin MyMelexis-portaalista, kun käytössä on MLX90642-anturi. Se ei sido käyttäjää tiettyyn mikro-ohjainalustaan: kirjasto toimii mm. ARM Cortex-M0/M3/M4 -prosessoreilla, RISC-V-alustoilla ja Linux-pohjaisilla SoC-ympäristöillä. Kevyt rakenne vähentää resurssitarvetta – täysi analyysi vaatii MCU:lta vain noin 40 kB RAM-muistia, ja yksinkertaistettu tila selviää 14 kB:lla
Melexis tarjoaa myös evaluaatiopaketin, jossa MLX90642-anturi ja valmiiksi asennettu firmware mahdollistavat suorituskyvyn arvioinnin heti käyttöön otettaessa. Algoritmi on suunniteltu vakaaksi ja deterministiseksi vastakappaleeksi ML-pohjaisille ratkaisuille. Se ei vaadi uudelleenkoulutusta, eikä sen toiminta vaihtele lämpötilaympäristöjen mukaan.
Algoritmi ja evaluaatiokitti ovat nyt saatavilla rekisteröityneille Melexis-asiakkaille MyMelexis-portaalin kautta.