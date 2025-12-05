Avocado-käyttöjärjestelmäänsä sulautettujen laitteiden valmistajille kauppaava Peridio esitteli Embedded World North America -messuilla uuden Jetson-pohjaisen tekoälyä hyödyntävän robottidemon. Demo havainnollisti, miten sen Avocado OS -käyttöjärjestelmä ja laitehallinta-alusta lyhentävät sulautettujen AI-laitteiden tuotantovaiheeseen siirtymisen jopa kuukausista päiviin.
Demon ytimessä on kaksikätinen robotti, joka ymmärtää luonnollista kieltä ja yhdistää sen kuva–kieli–toiminta -malliin. Robotti tunnistaa satunnaisen esinejoukon, valitsee oikean objektin ja sijoittaa sen kuljettimelle. Kokonaisuutta pyörittävät Advantech ICAM-540 Jetson NX -pohjaisena visioyksikkönä sekä Jetson AGX Orin -moduuli liikkeenohjauksessa.
Molemmat laitteet ajavat Avocado OS:ää, joka on Peridion avoin, tuotantovalmiiksi kovetettua Linux-jakelua. Järjestelmä tarjoaa muuttumattomat, versioidut ohjelmistokuvat, modulaariset päivitykset ja täyden levysalauksen. OTA-päivitykset, secure boot, ja kerrosarkkitehtuuri tekevät sulautetun laitekannan ylläpidosta samanlaista kuin modernin IT-infran hallinta.
Peridion toimitusjohtaja Bill Brock kiteyttää ongelman, joka vaivaa lähes kaikkia edge-AI-tiimejä. - Prototyypin vieminen tuotantoon vaatii tyypillisesti puoli vuotta uudelleenrakentamista. Avocado OS:n avulla yritykset voivat hypätä tämän kokonaan yli ja siirtyä tuotantoon viikossa tai kahdessa.
Perinteisesti sulautetut kehitystiimit aloittavat Ubuntu- tai Debian-pohjaisella prototyypillä ja joutuvat lopulta porttaamaan kaiken Yocto-pohjaisen tuotantoalustan päälle . Tämä työ venyttää projektit helposti kuukausien mittaisiksi.
Avocado OS poistaa tämän kokonaisen vaiheen. Samaa kehittäjäystävällistä Linuxia voidaan käyttää sekä prototyyppiin että lopulliseen toimitusyksikköön. OS lukitsee R&D-ympäristön, takaa deterministisen jakelun ja helpottaa kenttäpäivityksiä ilman suuria uudelleenrakennuksia.
Rakennettu fyysisen AI:n tarpeisiin
Peridion demo osoittaa selvästi, että fyysisen AI:n – robotiikan, automaation ja logistiikan – laitteet tarvitsevat samoja ominaisuuksia kuin moderni pilvi:
- versionhallittavat ohjelmistot
- turvalliset ja palautettavat päivitykset
- luotettava laitekannan hallinta
- nopea iterointi ilman välivaiheita
Avocado OS on avoimen lähdekoodin projekti Linux Foundationin kanssa, ja se hyödyntää komposiittista arkkitehtuuria, joka erottaa käyttöjärjestelmän ytimen ja laajennuskerrokset toisistaan.