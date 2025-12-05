Sähköinen liikenne on siirtynyt uuteen aikakauteen sekä maailmalla että Euroopassa. Gartnerin tuoreen ennusteen mukaan maailman teillä liikkuu ensi vuonna yli 116 miljoonaa sähköajoneuvoa, kun taas TechGaged Research raportoi, että polttomoottorit ovat nyt virallisesti vähemmistössä Euroopan unionissa.
Gartner arvioi, että sähköajoneuvojen kokonaiskanta kasvaa vuoden 2026 aikana 116 miljoonaan ajoneuvoon. Tämä tarkoittaa 30 prosentin kasvua vuoden 2025 tasosta.
Vuonna 2025 sähköajoneuvojen maailmanlaajuinen kanta jakautui seuraavasti: täyssähköisiä myytiin 59,5 miljoonaa kappaletta ja ladattavia hybridejä 30,1 miljoonaa. Ladattavien autojen kokonaismyynti kasvoi näin 89,6 miljoonaan.
Ensi vuonna lukujen ennustetaan olevan 76,3 miljoonaa täyssähköistä ja 39,8 miljoonaa ladattavaa hybiridiä eli yhteensä 116,2 miljoonaa ajoneuvoa. Täyssähköautot muodostavat edelleen selkeän enemmistön sähköistetyistä ajoneuvoista, mutta ladattavat hybridit kasvavat nopeasti, sillä monet kuluttajat arvostavat polttomoottorin tuomaa toimintavarmuutta.
Gartnerin mukaan Kiina vastaa ensi vuonna 61 prosentista maailman koko sähköajoneuvokannasta, mikä korostaa maan määrätietoista sähköistymisstrategiaa.
EU:ssa ladattavia myydään jo enemmän
TechGaged Researchin mukaan EU:n autokaupassa on tapahtunut historiallinen muutos: polttomoottoriautot ovat pudonneet 36,6 prosenttiin kaikista uusista rekisteröinneistä. Tämä merkitsee, että sähköistetyt voimalinjat—hybridit, ladattavat hybridit ja täyssähköautot—ovat nyt enemmistö.
EU:n vuoden 2025 rekisteröintijakauma on seuraava:
- Hybridit (HEV): 34,6 % – EU:n yleisin voimalinja
- Täyssähköautot (BEV): 16,4 %
- Ladattavat hybridit (PHEV): 9,1 %
- Bensiiniautot: 31,28 %
- Dieselit: 9,2 %
Hybridit ovat ohittaneet kaikki muut voimalinjat yli kolmella miljoonalla myydyllä autolla. Bensiinin ja dieselin yhteisosuus on pudonnut alle 37 prosenttiin – ensimmäistä kertaa koskaan.
TechGaged ennustaa, että EU:ssa täyssähköautojen markkinaosuus voi nousta ensi vuonna 18–20 prosenttiin, kun markkinoille tulee uusia edullisia massamalleja, kuten Renault 5 E-Tech ja Volkswagen ID.2.
Hybridien kasvu jatkuu, mutta voi alkaa tasoittua latausverkoston parantuessa. Dieselin osuuden arvioidaan putoavan alle 7 prosenttiin, ja bensiinin laskevan kaikissa segmenteissä.