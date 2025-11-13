STMicroelectronics on julkaissut uuden e-fuse-tekniikkaan perustuvan älykkään sulakeohjaimen, joka suojaa auton sähköjärjestelmää jopa kymmenen kertaa perinteistä sulaketta nopeammin.
VNF1248F on MOSFET-ohjaimen, joka on suunniteltu parantamaan sähkö- ja hybridiautojen turvallisuutta, energiatehokkuutta ja toimintavarmuutta. Laite reagoi vikatilanteisiin alle 100 mikrosekunnissa, mikä on huomattavasti nopeammin kuin tavallinen sulake ehtii laueta.
Nopeampi reagointi estää vikojen etenemisen ajoneuvon virtapiireissä ja suojaa kriittisiä komponentteja, kuten ohjausyksiköitä ja antureita. Uusi ohjain kuuluu ST:n STi2Fuse-tuoteperheeseen, joka korvaa perinteiset sulakkeet ja releet ohjelmoitavilla, älykkäillä ratkaisuilla.
Lisäksi VNF1248F sisältää useita energiatehokkuutta parantavia ominaisuuksia. Sen virrankulutus valmiustilassa on vain 600 mikroampeeria. Turvallisuuspuolella laite tukee ISO 26262 -standardin mukaisia ASIL-turvatasoja ja tarjoaa ominaisuuksia kuten automaattisen vianhavaitsemisen, ajamisen kotiin turvatilassa (ns. “limp-home”-toiminto) sekä sisäisen itsetestauksen. Lisäksi laite voidaan ohjelmoida ja valvoa SPI-väylän kautta, ja sen sisäinen ei-haihtuva muisti varmistaa asetusten säilymisen myös vikatilanteissa.
VNF1248F soveltuu 12, 24 ja 48 voltin järjestelmiin, ja sitä voidaan käyttää muun muassa sähköautojen zonal-arkkitehtuurissa, ohjausyksiköiden pääkytkimenä ja aina päällä olevien piireiden virtalähteenä.
STMicroelectronicsin uusi älykäs sulake on jo sarjatuotannossa, ja sen arvioitu hinta on noin 2,63 dollaria tuhannen kappaleen erissä. Lisätietoja täällä.