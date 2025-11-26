Elektroniikkakomponenttien jakelujätti DigiKey on tuonut tarjolle työkalun, joka vie virtalähteiden räätälöinnin uudelle tasolle. Yhtiö esitteli teollisuuden ensimmäiseksi nimeämänsä verkkokonfiguraattorin, jonka avulla suunnittelijat voivat määritellä monilähtöisen teholähteen ominaisuudet vapaasti ja tilata valmiin kokonaisuuden suoraan verkosta.
Uusi selainpohjainen työkalu on suunnattu erityisesti insinööreille, suunnittelijoille ja järjestelmäintegraattoreille, jotka tarvitsevat sovelluksiinsa useampikanavaisia AC/DC-teholähteitä. Konfiguraattorissa voi valita lähtöjen määrän, jännitteet, virrat ja muut parametrit, minkä jälkeen digitaalinen työkalu optimoi moduulien rakenteen ja varmistaa, että ratkaisu pysyy valmistajan ja turvallisuusstandardien rajoissa.
Kun kokonaisuus on määritelty, DigiKey toimittaa räätälöidyn teholähteen koottuna muutamassa päivässä. Tämä poistaa perinteisen, usein viikkoja kestävän prosessin, jossa suunnittelija lähettää speksit valmistajalle, odottaa tarjousta ja konfigurointia, ja saa lopulta vasta pyydetyn version nähtäväkseen. Nyt suunnittelija voi tehdä kaiken itse suoraan selaimessa.
Ensimmäisessä vaiheessa työkalu tukee Vox Powerin modulaarisia NEVO+- ja VCCM-sarjoja, jotka kattavat laajan jännite- ja virta-alueen sekä mahdollistavat monipuolisen kanavien yhdistelyn. Vox Powerin mukaan yhteistyö DigiKeyn kanssa avaa heidän modulaariset teholähteensä entistä helpommin saavutettaviksi maailmanlaajuisesti.
DigiKeyn mukaan kyseessä on askel kohti verkossa tapahtuvaa, täysin itsepalveluna tehtävää tehoratkaisujen suunnittelua. Työkalu madaltaa kynnystä valita modulaarinen teholähde ja nopeuttaa kehityssykliä – erityisesti monimutkaisissa teollisissa ja sulautetuissa järjestelmissä, joissa useiden jännitetasojen hallinta on kriittistä.
Työkalua voi testata täällä.