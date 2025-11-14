TDK-Lambdan i7A -sarjan uudet ei-erotetut buck-muuntimet eli hakkuritehonlähteet tuottavat jopa 1000 wattia ja 80 ampeerin virran. Teho on peräti 82 prosenttia enemmän kuin aiemmissa sarjan malleissa. Koko on edelleen 1/16-brick eli noin 3,3 × 2,3 × 1,3 senttimetriä. TDK:n mukaan kyseessä on sen historian tehokkain 1/16-brick-muunnin
Kompaktista koosta huolimatta moduulit on varustettu redundanttisilla virransyöttöliittimillä, joiden ansiosta ne soveltuvat myös rinnankäyttöön ja skaalautuviin tehoratkaisuihin 400 watista kilowattiin. Uusi pohjalevyrakenne pitää painon vain 85 grammassa, mikä tekee muuntimesta sopivan myös painorajoitettuihin sovelluksiin, kuten drooneihin ja kannettaviin mittalaitteisiin.
Muuntimet kattavat 18–60 voltin tuloalueen ja tuottavat säädettävän 3,3–28 voltin lähtöjännitteen. Säädettävä virtarajoitus suojaa ylikuormitukselta ja mahdollistaa useiden yksiköiden rinnankäytön ilman lisäkomponentteja.
TDK kertoo hyötysuhteen nousevan parhaimmillaan 99 prosenttiin, mikä vähentää lämpöhäviöitä ja yksinkertaistaa jäähdytystä. Saatavilla on avokehys-, pohjalevy- ja jäähdytysrivallisia versioita eri jäähdytysjärjestelmiin.
i7A-sarjan uutuudet on suunnattu teollisuuden, lääketieteen, viestintätekniikan, robotiikan ja akkujärjestelmien vaativiin käyttökohteisiin. Kaikki mallit täyttävät IEC/UL/CSA/EN 62368-1 -turvallisuusstandardit sekä CE- ja UKCA-merkinnät.
