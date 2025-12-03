Suomalaisille kvanttialgoritmeille kysyntää maailmalla

Suomalainen kvanttialgoritmiyhtiö QMill laajentaa kvanttialgoritmitutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä merkittävällä tavalla. Yhtiö on solminut strategisen tutkimussopimuksen kanadalaisen École de technologie supérieure (ÉTS) -yliopiston kanssa edistääkseen kvanttilaskennan käytännön sovelluksia ja validoidakseen algoritmeja todellisia teollisia haasteita varten. Sopimus vahvistaa entisestään suomalaisosaamisen kysyntää globaaleissa kvanttikeskuksissa.

Kumppanuus yhdistää ÉTS:n kasvavan akateemisen kvanttialgoritmi- ja tutkimusosaamisen sekä QMillin syväasiantuntemuksen algoritmien suunnittelussa ja optimoinnissa. QMillin toimitusjohtaja ja perustaja Hannu Kauppinen näkee yhteistyöllä suoran reitin teoreettisista malleista sovelluksiin, joilla on todellista arvoa. Kanadan vahva panostus kvanttiteknologiaan tarjoaa erityisesti energianhallinnan, logistiikan ja televiestinnän optimointiin uusia mahdollisuuksia.

ÉTS:n vastaperustettu kvanttiteknologian ja -tieteen instituutti yhdistää tieteellisen tutkimuksen ja insinöörilähtöisen soveltamisen. Yhteistyö QMillin kanssa mahdollistaa yhteiset projektit, tutkijavaihdon ja suorat kanavat teknologian siirtoon. ÉTS:n tutkimusjohtaja Christian Casanova kuvaa sopimusta keskeiseksi osaksi Québecin kvanttistrategiaa ja korostaa QMillin asemaa vahvana teollisena kumppanina. Instituutin johtaja, professori Jacob Biamonte, odottaa yhteistyön vievän algoritmien suunnittelun ja testauksen “kvanttilaskennan äärirajoille”.

Yhteistyö julkistettiin alun perin ÉTS:n kvanttiteknologiainstituutin lanseerauksen yhteydessä heinäkuussa ja vahvistettiin QMillin johdon tuoreella Montréalin-vierailulla. Sopimus syventää Suomen ja Québecin kvanttiyhteisöjen välistä tutkimuslinjaa ja luo pohjaa laajemmalle kansainväliselle innovaatioverkostolle. Samalla se alleviivaa, että suomalaisille kvanttialgoritmeille on kasvavaa kysyntää maailman johtavissa kvanttiteknologiakeskittymissä.

Kuvassa vasemmalta Christian Casanova (ÉTS:n tutkimuksesta ja kumppanuuksista vastaava johtaja), Hannu Kauppinen (QMillin toimitusjohtaja ja perustaja) ja Jacob Biamonte (ÉTS:n uuden kvanttiteknologian ja -tieteen instituutin johtaja) Montréalissa.