Ultravakaa kellosignaali auttaa tunnistamaan GPS-häirinnän

GNSS-vastaanottimien suojautuminen sekä häirintää että harhautusta vastaan paranee merkittävästi, kun vastaanotin käyttää tavallista kvartsikelloa tarkempaa ja stabiilimpaa referenssikelloa. Tähän tarpeeseen vastaa SiTimen uusi Endura Super-TCXO ENDR-TTT, joka on suunniteltu erityisesti ilmailun, puolustuksen ja teollisuuden PNT-sovelluksiin.

Perusongelma GNSS-spoofauksessa on, että vastaanotin voi lähteä seuraamaan vääriä signaaleja, jos se joutuu etsimään satelliitteja liian laajalta taajuus- ja aikakaistalta. EP-vakaa kello kaventaa hakuikkunaa ja tekee harhauttavien signaalien lähettämisestä huomattavasti vaikeampaa. OneNavin CTO Paul McBurneyn mukaan ultravakaa kello mahdollistaa kaksitasoisen anti-spoofing-menetelmän, jossa ensin rajoitetaan hakualue ja sen jälkeen tunnistetaan ja poistetaan epänormaalit signaalit.

Tarkka kello parantaa myös niin sanottua holdover-suorituskykyä, eli laitteen kykyä ylläpitää ajoitusta GNSS-signaalin katketessa. SiTimen mukaan ENDR-TTT tarjoaa jopa 20-kertaisen holdover-ajan ja merkittävästi paremman ajoitustarkkuuden, mikä nopeuttaa GNSS-toipumista häirinnän jälkeen ja eliminoi pitkän signaalikatkon aikana syntyviä virhetiloja.

Uusi Super-TCXO tarjoaa lisäksi ±50 ppb lämpötilastabiliteetin, erittäin alhaisen g-herkkyyden, jopa 30 000 g tärinänkeston sekä vain ±0,5 ppm ikääntymisen 20 vuodessa. Ratkaisuun on saatavilla myös I²C/SPI-rajapinta taajuuden hienosäätöön.

ENDR-TTT-malli on nyt näytetoimituksissa, ja massatuotanto käynnistyy alkuvuonna 2026.